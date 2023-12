Nel pittoresco borgo medievale di Tolfa, a pochi passi da Roma, incastonato tra i paesaggi rurali, la magia e la tradizione del Natale prenderà vita nei due weekend 08 – 09 – 10 e 16 -17 dicembre 2023 con IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE giunto alla sua 10° edizione. Propone uno dei Mercatini di Artigianato Natalizio più bello del litorale laziale con 21 Installazioni. Non potrà mancare l’eccellenza del paese: La Catana (conosciuta anche come la Tolfetana), la borsa autoctona in cuoio per cui Tolfa è famosa in tutto il mondo, acquistabile in Via Roma n° 75 (Selleria Bartolozzi) e Via Roma n°170 (Pelletteria Vannicola).

Il Villaggio di Babbo Natale a Tolfa, coinvolge l’intero paese, con un team di lavoro composto dalle associazioni locali, Rioni storici, commercianti delle botteghe tolfetane, comune, pro loco, università agraria e tantissimi volontari di ogni fascia d’età. Un intero paese a lavoro che per questa 10° edizione, aprirà le porte al visitatore di ben 11 Location: l’ Officina della Befana, la Casa di Babbo Natale, la Casa dell’Omino di Zenzero, Gli Elfi Pittori, la Galleria di Babbo Natale, Gli Elfi Raccontastorie, la Casa del Giocattolaio, la Posta degli Elfi, Gli Elfi Golosoni, la Tana del Grinch ed il Christmas Park.

Grazie agli Sponsor, l’evento è ad Ingresso Gratuito, offrendo una soluzione di weekend Low Cost adatto a tutti, dove poter fare shopping natalizio, prendere parte a tante attrazioni, vedere tantissimi spettacoli artistici di acrobazia, danza e musica per tutti i 5 giorni di apertura del Villagio. Poco più di un’Idea nata nel 2013, un piccolo pensiero che oggi 10 anni dopo, prende vita nel Centro storico di Tolfa tra le sue bellezze architettoniche, passando per la Via commerciale principale, fino ad arrivare alla piazza grande del Comune, con adiacente la Villa Comunale realizzata nella seconda metà dell’800 come grande orto botanico con al suo interno un anfiteatro.

Il Villaggio di Babbo Natale sarà animato anche da Spettacoli di Fuoco, Trampolieri, Street Bands, Animazione per Bambini, Circo per i più piccini, Quod e fantastici Babbi Natale in motocicletta, Concerti Natalizi, Spettacoli di danza e musica, Orchestra di Archi, Luminarie, Iniziative per gli amici a 4 zampe, gli Elfi Sbandieratori e l’atteso grande spettacolo dell’ 08 dicembre per l’apertura: “Un acrobatico Natale”, dove la comicità classica di un film muto anni ’20 si intrinseca con acrobazie irrefrenabili da lasciare senza fiato!

Non mancherà la possibilità di assaggiare la Gastronomia Locale, genuina ed incontaminata con prodotti a km0, nei diversi ristoranti, trattorie e punti ristoro che si affacciano per tutto il percorso del Villaggio di Babbo Natale, diventando parte totalizzante dell’evento. Prodotti e proposte culinarie accessibili a tutti per deliziare il palato con gli antichi sapori di una volta.

Come da Tradizione, la colonna sonora del Villaggio di Babbo Natale, sarà la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Tolfa giunta ai suoi 157 anni di storia (dal 1866), una delle più antiche bande d’Italia. Mentre a conclusione dei 5 giorni di festa natalizia, l’evento si concluderà il 17 dicembre 2023 con un Spettacolo Pirotecnico pieno di colori e musica, preceduto dalla tradizionale Tombola estratta dal balcone del Comune.

Una piccola realtà locale, che mette a disposizione del visitatore la possibilità di visitarne contemporaneamente le sue bellezze paesaggistiche ed architettoniche come: il Monte della Rocca con il suo Santuario ed il Castello dei Frangipane che affaccia sul Villaggio di Babbo Natale, location storiche come la Torre dell’Orologio, il Palazzaccio, Palazzo Buttaoni, Palazzo Celli, Palazzo della Ragione, Palazzo Panetti, Polo Culturale – Museo Civico e Chiostro dei Padri Agostiniani e Convento dei Cappuccini. Ma anche immergersi completamente nella Natura, visitando autonomamente i Siti Etruschi di Tolfa, adiacenti al paese: Necropoli di Pian Conserva, Necropoli del Ferrone, Necropoli Pian Sultano, Sasso della Strega – Abbazia di Piantangeli, Tempio Etrusco – Cerro Bello ma anche le Cave d’Allume della Concia.

Tolfa, è riconosciuta dal 2019 come Città del Cavallo, non potrà quindi mancare all’interno del Villaggio di Babbo Natale la Passeggiata con i Pony per avvicinare i più piccini al mondo Equestre locale, che vede ogni anno giovani tolfetani raggiungere riconoscimenti importanti a livello sia nazionale che europeo e ad oggi è lo Sport e Tradizione più antico del borgo medievale.

Date e orari di apertura:

INGRESSO GRATUITO

08 – 09 – 10 / 16 – 17 dicembre 2023

08 DICEMBRE Inizio Ore 16.30 – Ultimo Spettacolo Ore 18.30

09 DICEMBRE Inizio Ore 16.00 –Ultimo Spettacolo Ore 19.00

10 DICEMBRE Inizio Ore 11.00 – Ultimo Spettacolo Ore 19.00

16 DICEMBRE Inizio Ore 16.00 – Ultimo Spettacolo Ore 19.00

17 DICEMBRE Inizio Ore 10.00 –Ultimo Spettacolo Ore 18.30

Dove Dormire e Mangiare: https://comune.tolfa.rm.it/vivere-la-citta/ospitalita/

Come arrivare:

In auto da:

• Roma: percorrere la SS. 1 (Aurelia) oppure la A12 (Roma – Civitavecchia) fino allo

svincolo/uscita S. Severa quindi prendere la provinciale per Tolfa (23 Km);

• Civitavecchia: percorrere la provinciale Braccianese – Claudia in direzione Allumiere – Tolfa –

Bracciano per circa 20 Km fino a Tolfa.

In treno:

dalle linee Roma – Civitavecchia, Roma – Grosseto, Roma – Torino scendere alla stazione di

Civitavecchia e proseguire in autobus prendendo la linea Cotral Civitavecchia – Tolfa.

In autobus da:

• Roma: prendere la linea Cotral (dalla stazione di Saxa Rubra) in direzione Civitavecchia – Tolfa

oppure in direzione Bracciano – Tolfa.

• Civitavecchia: prendere la linea Cotral in direzione Allumiere – Tolfa.

→ CO.TRA.L.

Sito Web della CO.TRA.L. con informazioni varie e orari.

Villaggio di Babbo Natale a Tolfa, come cambia la viabilità

Si avvisa la cittadinanza che nei giorni 08 – 09 – 10 – 16 e 17 dicembre 2023 per consentire l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione “Villaggio di Babbo Natale 2023” nelle vie e piazze sotto elencate è istituto divieto di sosta e transito come previsto dall’ordinanza n. 127: Piazza V.Veneto, Via Roma, Piazza G. Matteotti, Via del Forno, Via Ripa Bassa, Via della Marinaccia, Via Ripa Alta e Via del Macello.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica.