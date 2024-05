Cambia la viabilità in Piazza Aldo Moro a Cerveteri, in corso i lavori per la nuova segnaletica

Istituito il doppio senso di marcia nell’area limitrofa al parco di Piazza dei Tarquini

Sono in corso infatti i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale della piazza e dei parcheggi. Un lavoro che consentirà di dare un nuovo ordine alla Piazza e una circolazione delle auto più snella e veloce.

Nel dettaglio, una volta ultimati i lavori, chi scenderà da Via Sant’Angelo, potrà fare ritorno nella parte alta di Cerveteri e riprendere dunque via Piave, svoltando immediatamente a sinistra subito dopo l’area di Piazza dei Tarquini, tratto nel quale sarà istituito il doppio senso di marcia.

Contestualmente, lo spazio ai piedi della scalinata che conduce a Piazza Santa Maria verrà riadattata e sarà utilizzata come spazio per l’istituzione di posti auto per disabili e area di sosta per il carico e scarico merci e la fermata di bus turistici.

“Nell’ottica di voler snellire e facilitare la circolazione in Piazza Aldo Moro, in accordo con la Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti abbiamo pensato ad una nuova viabilità per uno snodo fondamentale per la viabilità della nostra città, che collega due aree importanti con tantissime attività commerciali – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ora, tutti i cittadini che scenderanno da Via Sant’Angelo, per tornare nella zona di Piazza San Pietro non dovranno più rifare tutto il giro dei giardini come previsto oggi, ma potranno svoltare immediatamente a sinistra e fare dunque inversione. Questo comporterà chiaramente una piccola diminuzione di posti auto, ma siamo certi che questo migliorerà notevolmente la circolazione”.

“Novità anche per l’area ai piedi della scalinata – aggiunge il Sindaco – sarà ora regolamentata solamente per tre tipi di sosta. Saranno realizzati dei posti auto per diversamente abili e sarà consentita la sosta per il carico e scarico merci, oltre alla fermata di bus turistici”.