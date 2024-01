Flop del Capodanno a Cerveteri, lo sfogo di Paolacci

Il consigliere d’opposizione Gianluca Paolacci si è sfogato attraverso i suoi social. Il consigliere si è scagliato contro l’amministrazione dopo la serata di Capodanno. Ecco le sue parole:

“Sono uscito dopo aver cenato con i miei per passare la notte del capodanno nella mia città. Dopo mezz’ora di vergogna pura (30 persone si è no) ho deciso di andare a Ladispoli. Basta. Basta. Basta. Dopo questa avete chiuso il cerchio. E non mi venite a dire. Si ma noi abbiamo speso poco. Perché poco e male è sempre peggio di tanto ma bene. A Ladispoli ho incontrato miei concittadini che come me stavano festeggiando il loro capodanno. Cari (anzi no) amministratori fate ridere. Ma ridere di rabbia. Non di gioia. Migliaia di persone festose e gioiose in piazza a Ladispoli”.

“L’assessore Porro – ha proseguito Paolacci – mi ha salutato dicendomi che era felice di vedermi li ma anche stupito. Era felice di aver reso felice ì propri cittadino. Era fiero (giustamente). E io gli ho fatto i miei più sentiti complimenti a lui e al sindaco Grando perché Amano la loro terra e la loro gente. Voi NO. ripeto. Voi NO. Ma non avete un briciolo di buon senso. Non lo capite che non vi riesce nulla !? A guardare sempre e solo il piccolo giardino si lascia indietro il grande parco pubblico. Veramente. Ora basta. Sindaco. Assessore. Consiglieri. FATEVI UN ESAME DI COSCIENZA. Di giornate “storiche” ne abbiamo abbastanza. Queste foto raccontano la situazione di capodanno appena iniziato. Ladipsoli e Cerveteri”.

“BUON ANNO CERVETERI. BUON ANNO A TUTTI. FAREMO IL POSSIBILE PER RIDARE DIGNITÀ A QUESTA CITTÀ. QUESTA È LA PROMESSA DEL 2024” ha concluso il consigliere.