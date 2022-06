Cerveteri, rinvenuta nel giardino di un’abitazione una Natrice dal collare –

Rinvenuta nel giardino di un’abitazione di Cerveteri una Natrice dal collare.

A renderlo noto le Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri.

“Una Natrice dal collare (Natrix natrix) – affermano infatti dal proprio profilo Facebook le Guardie Ecozoofile – stava godendosi tranquillamente la sua siesta post-pranzo (non a caso gli amici la chiamano “rospara”) e si era dimenticata perciò di star sostando nel giardino di una famiglia di Cerenova…ecco allora che vedendola in tutta la sua grandezza( o forse sarebbe meglio dire paciosità) i proprietari di casa allarmati hanno chiamato la stazione dell’Arma dei Carabinieri di Cerenova.”

“Così i colleghi dell’Arma – spiega la Fareambiente Cerveteri -, con cui spesso proficuamente collaboriamo, subito ci hanno chiesto supporto per l’intervento recupero.Ecco allora che dopo qualche soffio minaccioso, la innocua e sazia strisciante si è lasciata recuperare per poi essere liberata in natura.”

“Approfittiamo di questo recupero – concludono Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri – le per sensibilizzare e informare su questa specie di serpente che troppo spesso viene confusa con la vipera (e pertanto in tutta fretta avventatamente uccisa), sia per la testa triangolare che per la livrea simile. In realtà la Natrice è del tutto innocua (forse la più inoffensiva dei serpenti nostrani) e se infastidita a parte qualche scenata non utilizzerà neanche il morso per difendersi ma piuttosto si fingerà morta (tanatosi) rilasciando (purtroppo per chi la deve recuperare) una maleodorante secrezione dalla cloaca. Per non confonderla con la vipera può essere utile, oltre a notare la pupilla circolare come tutti i colubridi, osservare una macchina nera allungata tra capo e corpo dalla cui presenza per l’appunto discende il nome “dal collare”.