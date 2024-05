“Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo” al Salone del libro di Torino: le congratulazioni dell’Assessore Frappa –

Con profonda soddisfazione per la Città, nei giorni scorsi ho appreso la notizia che la pubblicazione inerente i tre volumi e cofanetto di “Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo”, prodotti dalla Casa Editrice CISU, sono stati presentati all’edizione 2024 del Salone Internazionale del Libro di Torino. Partecipare alla più importante manifestazione italiana nel campo dell’editoria costituisce un riconoscimento prestigiosissimo a 360 gradi, in primo luogo per gli autori, i quali attraverso il loro impegno si è potuto avere il pregio di consultare dei testi di grande valore e qualità, per impostazione, contenuto e modalità di narrazione. L’opera letteraria, frutto di capacità, di esperienza e di conoscenza ha goduto di patrocini istituzionali a ogni livello, in primo luogo del Comune di Ladispoli che fin dalle fasi di stesura ha fornito tutto il supporto necessario per il benevolo esito della stampa, facendolo divenire da ultimo patrimonio della città. In rappresentanza dell’Amministrazione del Sindaco Alessandro Grando, da Assessore alla Cultura non posso che complimentarmi con tutti coloro protagonisti di un vero e proprio traguardo storico, fondamentale per il processo di conservazione della memoria, utile a far comprendere quanto importante sia stato ed è il territorio sede di Ladispoli, città giovane e viva ma che fonda le sue radici in un profondo passato. Dalla sottoscritta, che vede impegnato il proprio ufficio municipale in azioni di salvaguardia del patrimonio archeologico, esprimendo per la circostanza la voce della Giunta, partendo dall’Editore Enzo Colamartini le congratulazioni vivissime a tutti gli autori dei tre volumi Luana Bedin, Nardino D’Alessio, Marco Di Marzio, Sabino Fiore, Marco Mellace, Claudio Nardocci, Crescenzo Paliotta, il compianto Amico Gandini e loro collaboratori, un gruppo che ha permesso, anche in campo culturale e letterario, attraverso l’esposizione dei fatti del tempo trascorso, di portare ulteriormente in alto il nome della Città di Ladispoli.

L’Assessore alla Cultura

Margherita Frappa