“Caere in versi”: domenica la finale del primo concorso di poesie dedicato a Cerveteri

Appuntamento alle ore 21:00 in Piazza Santa Maria: lettori d’eccezione, Dario Quarino, Giacomo Rinaldi e Altiero Staffa

Serata di versi, poesia ed emozioni quella di domenica 28 luglio a Cerveteri.

Alle ore 21:00 infatti, Piazza Santa Maria sarà scenario della finalissima del Concorso di Poesia “Caere in Versi”, indetto dal Comune di Cerveteri, insieme alla Biblioteca Comunale Nilde Iotti e al Caffè Letterario “Il Rifugio degli Elfi”.

Una festa di poesia, di ricordi, di tradizione, un omaggio alla storia di Cerveteri, con undici finalisti e tre lettori d’eccezione, tre volti e voci estremamente conosciute in città come quelle di Dario Quarino, Giacomo Rinaldi e Altiero Staffa.

Undici le poesie ammesse alla finale: si tratta di “Regali d’autunno” di Maria Assunta Ciavarella, “Cerveteri” di Antonio Consalvi, “Via degli Inferi, Terra Sacra del Cimitero Etrusco” di Gea Copponi, “La Grande Piazza” di Antonello Corradi”, “Via Agillina” di Bruno Donnini, “Donna Agylla” di Floriana Guglielmi, “Caere sto bene qui” di Giampiero Leodori, “Ierofania” di Maria Gabriella Maramieri, “Piccolo Mondo Antico” di Dario Rossi, “Ode Kaisra” di Maddalena Sterpetti e “Domenica di Cacciarella” di Rosina Travagliati.

“Una serata dedicata a Cerveteri, alla bellezza e all’arte della poesia, che vedrà protagonista la nostra città e tanti cittadini storici che hanno omaggiato in versi la cultura e le tradizioni del nostro territorio – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – tutto, all’interno di una cornice meravigliosa come Piazza Santa Maria, che già più volte si è rivelata essere luogo ideale per grandi manifestazioni letterarie, una su tutte il Premio Strega. Questa che sta per concludersi è la prima edizione in assoluto del concorso, e il numero di partecipanti è stato davvero alto, a testimonianza di come questo sia stato gradito dalla cittadinanza ma anche di quanto sia alta la vena artistica dei nostri concittadini. Vi invito dunque ad assistere alla finale di domenica in Piazza, sarà un momento davvero bello per Cerveteri”.

“Con l’occasione – conclude il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano – ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al concorso, tutti quelli che hanno inviato la propria poesia, i funzionari comunali, i dipendenti della Biblioteca comunale Nilde Iotti, Barbara Ghelarducci del Rifugio degli Elfi, sempre in prima linea nelle attività di promozione letteraria e tutti coloro che hanno contribuito al buon esito della rassegna”.