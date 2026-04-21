ASD Bad Boys protagonista a Roma: Gabriele Di Giovanpaolo conquista la cintura ETF

Domenica 19 aprile, presso il Palatorrino di Roma la ASD BAD BOYS ha partecipato con i suoi atleti all’evento siglato ETF.

Durante l’evento si sono sfidati ben 300 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero e la BAD BOYS si è distinta portando a casa ben 4 quattro vittorie. La più importante con in palio la cintura è quella dell’atleta GABRIELE DI GIOVANPAOLO che ha incassato la seconda cintura della sua carriera di atleta agonista a contatto pieno di K1.

Con il suo contendente hanno dato vita ad un match infiammato e senza tregua, una vera battaglia in cui il nostro Di Giovanpaolo ha pressato, colpo su colpo, il suo avversario che con un mento granitico incredibilmente non ha desistito. Una bellissima vittoria per il nostro atleta che con grandissima dedizione allo sport, senza mai togliere il tempo allo studio nel quale eccelle, ha dimostrato che l’impegno costante paga sempre.

I complimenti vanno anche a Paolo Tozzi, Valerio Olivieri, Pierfrancesco Bonolis che hanno portato a casa la loro vittoria arricchendo ulteriormente il medagliere della ASD BAD BOYS.