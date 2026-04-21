ASL ROMA 4 posa della prima pietra per la nuova sede del dipartimento di prevenzione ad Anguillara

Ad Anguillara Sabazia, nella mattinata di martedì 21 aprile, si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 4, un intervento considerato strategico per il rafforzamento dei servizi sanitari sul territorio.

All’evento hanno partecipato il Direttore Generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Pierluigi Ugolini, insieme ai direttori dei diversi servizi aziendali. Presenti anche il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, e i consiglieri regionali Mario Luciano Crea e Giorgio Simeoni.

“La realizzazione di questa nuova struttura rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la prevenzione e la tutela della salute pubblica nel nostro territorio – ha dichiarato il Direttore Generale della Asl Roma 4 Rosaria Marino – Investire in edifici moderni, sostenibili e funzionali significa garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini e valorizzare il lavoro dei nostri professionisti. Questo progetto testimonia concretamente il nostro impegno verso una sanità pubblica di qualità, attenta all’ambiente e vicina alle comunità”.

Il progetto, finanziato con fondi del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, prevede la realizzazione dell’edificio su un’area comunale, secondo criteri di sostenibilità ambientale. Saranno utilizzati materiali conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), provenienti da filiere corte. La struttura sarà completamente elettrica e dotata di impianti fotovoltaici e solari termici, in linea con gli obiettivi di innovazione e riduzione dell’impatto ambientale.

L’edificio si svilupperà su due livelli, piano terra e primo piano, per una superficie complessiva di circa 600 metri quadrati. È inoltre previsto in futuro un ampliamento.

“La prevenzione è un elemento strutturale della salute, è il fondamento su cui si costruisce il benessere collettivo – ha concluso il Direttore del Dipartimento della Asl Roma 4, Pierluigi Ugolini – L’avvio di questi lavori testimonia concretamente il valore attribuito a questo ambito e, grazie alla nuova sede, si punta a potenziare ulteriormente la presenza e l’efficacia dell’azione sul territorio”.