Valcanneto, il furto che offende la comunità: rubata la panca di via Leoncavallo

Un furto all’apparenza piccolo e insignificante che racconta, in realtà, una storia molto più profonda e amara. Presso lo spazio verde di via Leoncavallo, attualmente in fase di allestimento, è stata sottratta una panca speciale. Non si trattava di un arredo industriale, ma di un oggetto costruito con pallet recuperati, lavorati, levigati e verniciati a mano dai cittadini che hanno scelto di dedicare il proprio tempo libero per migliorare uno spazio comune.

Quella panca non aveva un grande valore economico, ma rappresentava un simbolo fondamentale: il risultato concreto di mani che collaborano e di persone che credono fermamente nella cura dei luoghi condivisi. Chi ha compiuto questo gesto deplorevole non ha colpito un semplice oggetto, ha colpito l’intera comunità e l’idea stessa che un gruppo di persone possa crescere attraverso piccoli atti di generosità e tempo donato senza chiedere nulla in cambio.

Oltre alla ferma condanna del comportamento, l’episodio impone di alzare la guardia, perché gesti simili rischiano di innescare una catena di inciviltà sempre più grave. Si è trattato di un furto inutile, che descrive la miseria morale di chi l’ha commesso molto più della panca stessa. Nonostante l’amarezza, il messaggio del Comitato di Zona Valcanneto resta chiaro: la voglia di costruire e di prendersi cura del bene comune non si ferma davanti a un atto così meschino. Il rispetto e la protezione del territorio rimangono la priorità per chi continua a credere in una comunità unita.