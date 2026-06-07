Un angelo custode chiamato Fiammetta. Il grazie speciale dell’Istituto “Cena” di Cerveteri

Abbiamo ricevuto in Redazione un toccante omaggio dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Cena” di Cerveteri alla maestra Fiammetta Di Giovanpaolo, che vogliamo pubblicare integralmente. Senza toccare nulla.

“Ci sono insegnanti che lasciano il segno, e poi ci sono maestre il cui legame con la scuola supera persino il traguardo della pensione, trasformandosi in pura dedizione. È il caso della mitica maestra Fiammetta Di Giovanpaolo. Che per l’Istituto Comprensivo “Giovanni Cena” di Cerveteri continua a essere un vero e proprio punto di riferimento, un “angelo custode” instancabile e presente.

Anche quest’anno, Fiammetta ha messo la sua passione a disposizione della comunità scolastica, portando avanti un prezioso progetto di lettura che ha fatto viaggiare con la fantasia i bambini dei plessi dell’infanzia Montessori e Consalvi, fino a coinvolgere gli alunni della scuola primaria.

Il cuore pulsante della scuola: la biblioteca

La maestra Fiammetta si è occupata instancabilmente della cura e della gestione della nostra biblioteca scolastica.

Un lavoro di squadra straordinario che l’ha vista collaborare fianco a fianco con le professoresse Rizzo e Venturelli. Insieme a loro, e grazie al fondamentale supporto dei genitori, la biblioteca è stata ulteriormente arricchita e integrata con i nuovi libri arrivati grazie al progetto nazionale “#IoLeggoPerché”.

Solidarietà e impegno sociale

Ma l’impegno di Fiammetta non si ferma tra le pagine dei libri. La sua sensibilità ha guidato la scuola anche nelle importanti iniziative di beneficenza organizzate in occasione del Natale e della Pasqua. Inoltre, grazie al suo coordinamento, tutto il corpo docenti ha avuto la preziosa opportunità di contribuire attivamente alla ricerca scientifica, sostenendo l’Associazione ENEA per la cura del Neuroblastoma Infantile.

“Un gigantesco grazie a una maestra speciale, che continua ad amare la nostra scuola e a donare il suo tempo con il sorriso”. A Fiammetta va la gratitudine più profonda da parte dell’I.C. “Cena” di Cerveteri. La pensione sarà anche un traguardo amministrativo, ma la passione per l’insegnamento e per i “suoi” bambini, per Fiammetta, è una missione che non finisce mai.

Grazie di cuore, Maestra Fiammetta!”