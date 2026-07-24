Lunedì appuntamento al Parco Fürstenfeldbruck con il “Caere Music Show”: in programma musica dal vivo, balli, yoga al tramonto, auto e Vespa storiche. Ingresso libero con il patrocinio del Comune di Cerveteri

Cerveteri, torna “Ballo & Musica”: il 27 luglio una serata gratuita tra spettacoli, danza e motori d’epoca al Parco Damiano Casali –

Lunedì 27 luglio il Parco Fürstenfeldbruck, conosciuto anche come Parco Damiano Casali, si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per ospitare “Ballo & Musica – Caere Music Show”, un appuntamento pensato per coinvolgere cittadini e visitatori in una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e della socialità.

L’evento, a ingresso gratuito, prenderà il via alle ore 19 e proporrà un ricco programma di iniziative rivolte a tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la collaborazione tra associazioni, realtà locali e appassionati.

Tra i protagonisti della serata ci saranno gli Scout Cerveteri, affiancati da una sessione di yoga al tramonto curata dall’insegnante Virginia Sabbatini. Spazio anche alla passione per i motori con l’esposizione di auto e ciclomotori storici, organizzata dal Vespa Club Cerveteri, che porterà nel parco alcuni mezzi di particolare interesse storico.

La componente musicale sarà affidata alla Boys Band, protagonista dell’esibizione live, mentre la danza animerà la serata grazie alle coreografie e alle esibizioni della scuola Crazy Dance Revolution, coinvolgendo il pubblico in un clima di festa e divertimento.

L’iniziativa si presenta come un momento di aggregazione dedicato all’intera comunità, con l’intento di offrire un’occasione per trascorrere insieme una serata estiva tra musica, spettacolo e intrattenimento in uno dei principali spazi verdi della città.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Cerveteri – Assessorato alla Cultura ed è sostenuta da diverse realtà del territorio, a conferma della volontà di promuovere eventi capaci di animare l’estate cerveterana e valorizzare il tessuto associativo locale.