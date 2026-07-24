Alle 22 l’atteso spettacolo “Ottanta… voglia di stare con voi”. Ingresso libero per una serata dedicata a uno dei più amati protagonisti della comicità e del teatro italiano

Ladispoli, questa sera Enrico Montesano in Piazza Rossellini: il grande teatro protagonista dell’estate cittadina –

Ladispoli si prepara ad accogliere questa sera uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo LadispoLive 2026. Alle ore 22:00, in Piazza Rossellini, salirà sul palco Enrico Montesano, autentica icona dello spettacolo italiano, con lo spettacolo “Ottanta… voglia di stare con voi”, un viaggio tra ricordi, ironia e racconti che ripercorre una carriera straordinaria.

Attore, comico, showman e interprete tra i più apprezzati dal pubblico italiano, Montesano ha attraversato oltre mezzo secolo di storia del teatro, del cinema e della televisione, conquistando intere generazioni con il suo talento e la sua inconfondibile capacità di far sorridere e riflettere.

L’appuntamento rientra nella rassegna estiva promossa dal Comune di Ladispoli e rappresenta uno dei momenti di maggiore richiamo della stagione, offrendo ai cittadini e ai numerosi turisti presenti sul litorale una serata di spettacolo a ingresso gratuito nel cuore della città.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, via Italia sarà isola pedonale dalle ore 19:00 all’1:00, mentre saranno chiuse al traffico anche via Odescalchi, all’altezza dell’intersezione con via Trento, e via Ancona, all’incrocio con via Trieste, fino al termine dello spettacolo.

Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità: gli accompagnatori delle persone con disabilità potranno accedere dal varco di via Ancona angolo via Trieste, esibendo l’apposito contrassegno, usufruendo del parcheggio dedicato situato tra i civici 60 e 82.

L’Amministrazione ricorda inoltre che, per ragioni di sicurezza, nell’area della manifestazione è vietato introdurre contenitori in vetro e lattine. Sarà quindi consentito l’utilizzo esclusivamente di contenitori in plastica.

Il fine settimana di spettacoli proseguirà domani, sabato 25 luglio, quando Piazza Rossellini ospiterà Edoardo Vianello, altro grande protagonista della musica italiana, in un doppio appuntamento che rende omaggio a due artisti entrati a pieno titolo nella storia della cultura e dello spettacolo del nostro Paese.