Questa sera alle 21:30 il secondo appuntamento del contest musicale promosso dalla scuola cittadina. Sul palco allievi di tutte le età tra brani moderni, grandi classici e arrangiamenti originali. Ingresso libero

Ladispoli, la musica riparte dalla Grottaccia: torna “Tappe Sonore” con i talenti de L’Ottava Nota –

LADISPOLI – Prosegue l’estate della musica a Ladispoli con un nuovo appuntamento dedicato ai giovani talenti e alla formazione artistica. Questa sera, giovedì 24 luglio, alle ore 21:30, l’Arena Teatro La Grottaccia ospiterà il secondo appuntamento del contest “Tappe Sonore”, organizzato dalla scuola di musica L’Ottava Nota, nell’ambito del cartellone estivo promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli.

Dopo il successo della serata inaugurale, il pubblico potrà assistere a un nuovo viaggio musicale costruito attraverso esibizioni ricche di energia, ritmo ed emozione. Il programma alternerà brani della musica contemporanea, grandi classici della tradizione e arrangiamenti originali, offrendo uno spettacolo capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Protagonisti saranno gli allievi della scuola, bambini, ragazzi e adulti, che saliranno sul palco per condividere il percorso artistico affrontato durante l’anno. Performance individuali e d’insieme metteranno in luce non solo le competenze musicali acquisite, ma anche la crescita personale e la passione che accomuna tutti i partecipanti.

Il contest “Tappe Sonore” si conferma così un progetto che valorizza il talento emergente e l’impegno degli studenti, trasformando ogni esibizione in un’occasione di confronto, condivisione e partecipazione. Un’iniziativa che celebra la musica come linguaggio universale, capace di creare legami, emozioni e ricordi, proprio come suggerisce il sottotitolo della rassegna: “Ogni brano una fermata, ogni nota un ricordo”.

L’appuntamento è all’Arena Teatro La Grottaccia, in via Rapallo 14, con ingresso libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la scuola di musica L’Ottava Nota in Viale Florida 24, Ladispoli, al numero 346 3109332.

Una serata che si inserisce nel ricco calendario degli eventi estivi della città e che conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la promozione della cultura, della musica e delle realtà associative del territorio.