Viale Italia ospiterà il raduno dei Volanti Storici Ladispoli, mentre in serata Piazza Rossellini si trasformerà in un grande palcoscenico con uno dei protagonisti della musica italiana. Una giornata che unisce passione, nostalgia e divertimento

Ladispoli, sabato tra motori e grandi successi: sfilano le auto d’epoca, poi il concerto di Edoardo Vianello –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Una giornata capace di far incontrare la storia dell’automobilismo con quella della musica italiana. Domani, sabato 25 luglio, Ladispoli vivrà uno degli appuntamenti più attesi dell’estate con un doppio evento destinato a richiamare appassionati, famiglie e turisti nel cuore della città.

Il pomeriggio e la prima serata saranno dedicati ai motori con il Raduno Auto d’Epoca organizzato dai Volanti Storici Ladispoli, l’associazione presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, da anni punto di riferimento per gli appassionati del motorismo storico e promotrice di iniziative che valorizzano il patrimonio automobilistico d’epoca. Viale Italia si trasformerà in una grande esposizione a cielo aperto, dove sfileranno vetture che hanno segnato epoche diverse dell’automobilismo, conservate con cura e pronte a raccontare la loro storia a collezionisti, curiosi e famiglie. Un’occasione per ammirare autentici gioielli su quattro ruote in uno degli scenari più suggestivi della città.

Il raduno rappresenta ormai uno degli appuntamenti più apprezzati dell’estate ladispolana e offrirà ai visitatori la possibilità di passeggiare tra modelli che hanno scritto pagine importanti della storia dell’automobile, condividendo una passione che continua a coinvolgere generazioni diverse.

A pochi passi da Viale Italia, la serata proseguirà in Piazza Rossellini, dove alle 21.30, con ingresso libero, salirà sul palco Edoardo Vianello, autentica icona della musica leggera italiana. Con una carriera che attraversa oltre sessantacinque anni, l’artista romano ha regalato al pubblico brani entrati nella storia della canzone italiana come “Abbronzatissima”, “Guarda come dondolo”, “I Watussi”, “Pinne, fucile ed occhiali” e molti altri successi che ancora oggi fanno cantare e ballare intere generazioni.

Il concerto rientra nel programma di LadispoLive 2026, la rassegna estiva promossa dall’Amministrazione comunale che, anche quest’anno, sta animando il centro cittadino con artisti di primo piano e spettacoli gratuiti.

Il connubio tra il fascino senza tempo delle auto storiche e le melodie che hanno accompagnato le estati degli italiani promette di trasformare il centro di Ladispoli in un grande salotto all’aperto, dove il rombo dei motori lascerà spazio alle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Un sabato all’insegna della memoria, della passione e dello spettacolo, destinato a confermare Ladispoli come uno dei principali punti di riferimento dell’estate sul litorale laziale.