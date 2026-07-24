Dopo aver conquistato il minimo nazionale nei 400 metri con il tempo di 48.10, l’atleta sarà impegnato nella prova individuale e nella staffetta 4×400 nel prestigioso appuntamento nazionale
Un anno da incorniciare per Andrea Scalella: ora il Challenge di Firenze –
Un’altra importante tappa in una stagione da ricordare per Andrea Scalella. L’atleta sarà infatti tra i protagonisti del Challenge di Firenze, prestigiosa manifestazione nazionale che riunisce alcuni dei migliori interpreti dell’atletica leggera italiana.
La convocazione arriva al termine di un’annata ricca di soddisfazioni, impreziosita dal raggiungimento del minimo nazionale nei 400 metri, ottenuto con l’ottimo tempo di 48.10, risultato che certifica la crescita e l’eccellente stato di forma dell’atleta.
Il programma del fine settimana si aprirà venerdì con la prova individuale dei 400 metri, in programma alle ore 16.00, gara nella quale Scalella cercherà di confermare quanto di buono mostrato nel corso della stagione e di migliorare ulteriormente il proprio personale.
L’impegno proseguirà poi domenica 26 con la staffetta 4×400, appuntamento che vedrà Scalella mettere la propria velocità e la propria esperienza al servizio della squadra, in una delle prove più spettacolari dell’intera manifestazione.
Il Challenge di Firenze rappresenta un banco di prova di alto livello e un’importante occasione per chiudere nel migliore dei modi una stagione già ricca di risultati, con l’obiettivo di continuare a crescere e confermarsi tra i protagonisti della specialità.