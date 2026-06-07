Cerveteri e Trevignano tra i Comuni premiati dalla Città Metropolitana per i progetti contro il randagismo

Ci sono anche Cerveteri e Trevignano tra i Comuni premiati dalla Città metropolitana di Roma Capitale nell’ambito del bando dedicato alla tutela degli animali, alla prevenzione del randagismo e alla salvaguardia della fauna selvatica.

I progetti finanziati sono 21. Lo stanziamento complessivo è di 100mila euro. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Valentini dal Consigliere delegato all’Ambiente, Transizione Ecologica, Aree Protette e Tutela degli Animali, Rocco Ferraro. Le risorse serviranno soprattutto per campagne contro l’abbandono degli animali, percorsi di formazione e iniziative per promuovere l’adozione consapevole. L’obiettivo è ridurre il fenomeno del randagismo e il sovraffollamento dei canili.

Tra i progetti finanziati c’è anche quello del Comune di Cerveteri, dal titolo “Conosciamoci”, che riceverà un contributo di 5mila euro. Stesso importo anche per Trevignano, premiata con il progetto “Benvenuto a casa”.

Rocco Ferraro

Non soltanto animali d’affezione. La Città metropolitana ha spiegato che una parte dell’attenzione è rivolta anche alla fauna selvatica, al recupero degli animali feriti e alla loro reintroduzione in natura. Un lavoro che coinvolge Comuni, veterinari, associazioni e CRAS, i Centri di recupero degli animali selvatici.

Durante la cerimonia, Rocco Ferraro ha dichiarato che “La prevenzione passa innanzitutto dalla consapevolezza. Per questo investiamo nella diffusione di una cultura del rispetto e del benessere animale, sostenendo al tempo stesso il lavoro di Comuni, strutture sanitarie, volontari e associazioni. La forte partecipazione registrata dimostra quanto il tema sia sentito sul territorio. Faremo il possibile per replicare questa iniziativa e mettere a disposizione nuove risorse per i nostri Comuni”.

Questi finanziamenti confermano l’attenzione della Città metropolitana verso il benessere animale, la tutela della biodiversità e la sicurezza delle comunità locali.