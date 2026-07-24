Prenotazioni aperte dal 23 luglio via e-mail. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, accompagnerà persone con disabilità sensoriali alla scoperta della costa cittadina

Ladispoli, torna “Mare Senza Barriere”: una giornata di inclusione tra mare, natura e condivisione –

LADISPOLI – Una giornata all’insegna dell’inclusione, della socializzazione e della valorizzazione del territorio attraverso il mare. È questo lo spirito di “Mare Senza Barriere”, l’iniziativa promossa nell’ambito del progetto di inclusione sociale “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, ideato dal delegato del sindaco Alessandro Grando, Marco Cecchini.

L’evento si svolgerà venerdì 31 luglio, con ritrovo alle 7:45 presso il Circolo Nautico e Pesca Ladispoli, sul Lungomare Marco Polo 1. L’obiettivo è offrire alle persone con disabilità sensoriali un’esperienza in mare all’insegna dell’accessibilità, della condivisione e della scoperta delle bellezze naturalistiche del litorale.

Dopo l’accoglienza e il briefing sulla sicurezza, previsto alle ore 8, i partecipanti saliranno a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione dai volontari del Circolo Nautico. La partenza è fissata per le 9, con un itinerario che permetterà di ammirare dal mare alcuni dei luoghi più suggestivi della costa, tra cui il Bosco di Palo, il Castello Odescalchi, La Posta Vecchia e Torre Flavia. Durante la navigazione è prevista anche una sosta per chi vorrà concedersi un bagno.

Il rientro è previsto intorno alle 11, quando il consigliere comunale delegato alle Aree Protette, Filippo Moretti, illustrerà ai partecipanti la storia e il valore ambientale dei luoghi visitati. Seguirà, alle 12, un momento dedicato alla cultura della sicurezza in mare, promosso dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento e curato dal delegato comunale agli Sport Acquatici, Mario Monti.

Tutti gli interventi saranno accessibili grazie alla presenza dell’interprete LIS Michela Mazzelli, a conferma dell’attenzione rivolta all’inclusione e alla piena partecipazione di tutti.

Per motivi esclusivamente logistici e di sicurezza, gli organizzatori hanno precisato che in questa edizione non sarà possibile accogliere persone in sedia a rotelle, con l’impegno di rendere l’iniziativa completamente accessibile già dalle prossime edizioni.

L’evento potrà ospitare fino a 50 partecipanti, tra persone con disabilità sensoriali e rispettivi accompagnatori o caregiver.

Alla manifestazione prenderanno parte, a vario titolo, rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo e del volontariato, tra cui il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Lazio Giuseppe Andreana, Daniele Renda di Disability Pride Italia, Valentina Manca, Caterina De Caro, l’assessore alle Politiche Sociali Gabriele Fargnoli, l’Avvocato Veronica Raimo, oltre alla Guardia Costiera, che garantirà assistenza in mare sotto il coordinamento del comandante Cristian Vitale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente del Circolo Nautico e Pesca Ladispoli, Cesare De Luca, al vicepresidente Renato Panetta e all’intero Consiglio Direttivo per la collaborazione nell’organizzazione della giornata.

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte inviando una richiesta all’indirizzo [email protected]. Le domande saranno accolte in rigoroso ordine cronologico fino al raggiungimento del limite massimo previsto. Agli ammessi sarà successivamente trasmesso il modulo di adesione necessario per confermare la partecipazione.

Con “Mare Senza Barriere”, Ladispoli rinnova così il proprio impegno nel promuovere un territorio sempre più inclusivo, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini possa trasformare il mare in uno spazio realmente aperto a tutti.