L’assessore Francesco Fiorucci e la comandante della Polizia Locale Keti Marinangeli hanno verificato lo stato dell’area mercatale. Annunciato un incontro con i commercianti e il potenziamento dei controlli per migliorare decoro, servizi e sicurezza

Santa Marinella, mercato di via Giulio Cesare, sopralluogo del Comune: confronto con gli operatori e più controlli in arrivo –

Giovedì mattina, l’assessore al commercio e alle attività economiche, Francesco Fiorucci, accompagnato dalla Comandante della Polizia Locale, Keti Marinangeli, in accordo con il sindaco Alessio Manuelli, ha effettuato un sopralluogo al mercato rionale di via Giulio Cesare, per verificare lo stato delle postazioni e valutare da vicino le condizioni delle strutture.

“Questo sopralluogo conferma la nostra attenzione concreta verso le attività produttive e i mercati rionali, che rappresentano un vero e proprio motore economico e sociale per il nostro territorio- dichiara l’assessore Fiorucci– Vogliamo lavorare fianco a fianco con gli operatori per valorizzare quest’area, garantendo decoro, efficienza e servizi all’altezza delle aspettative sia dei nostri concittadini che di quanti, da tutto il comprensorio, scelgono ogni settimana il nostro mercato”.

L’Assessore ha inoltre annunciato che sta organizzando a breve un incontro con i commercianti. L’obiettivo è quello di ascoltare direttamente le istanze e le richieste degli esercenti per cercare di migliorare ulteriormente il mercato, che è da sempre molto apprezzato anche dai cittadini del comprensorio.

Nel corso della visita, la Comandante della Polizia Locale, Keti Marinangeli, ha dichiarato che, su indicazione del Sindaco e grazie all’implementazione di due nuovi agenti in organico, verranno intensificati i controlli sul rispetto delle norme e degli spazi all’interno dell’area mercatale.

L’Amministrazione comunale conferma così la volontà di mantenere un dialogo costante e costruttivo con il tessuto economico locale, unendo la tutela della legalità e del decoro al supporto concreto per chi opera quotidianamente nell’area.