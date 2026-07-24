Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Bosco paga anni di incuria in cui non era di proprietà comunale. Il confronto costante con i cittadini è al centro del nostro progetto”

Bosco di Valcanneto, Gubetti: “Nuovo proficuo incontro con Città Metropolitana e Regione Lazio, prosegue l’iter per la riqualificazione” –

Nuovo importante tavolo di lavoro dedicato all’iter che porterà alla riqualificazione, tutela e conservazione del Bosco di Valcanneto. Mercoledì mattina, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti insieme all’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi e il personale dell’Ufficio Ambiente, ha incontrato i responsabili e tecnici della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio, per approfondire tematiche tecniche per completare l’esame elaborato sull’area. Un incontro in cui sono state portate e discusse puntualmente tutte le osservazioni e le proposte emerse nel corso dei proficui confronti avuti con i comitati e i cittadini, attualmente al vaglio per valutarne la concreta integrazione all’interno del piano.

“Dopo l’invio ufficiale del progetto a Città Metropolitana di Roma Capitale avvenuto nel mese di giugno e ai numerosi rilievi e analisi eseguite nei mesi scorsi – spiega il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – prosegue il lavoro di coordinamento con gli Enti sovracomunali preposti per la riqualificazione e la tutela del bosco di Valcanneto: un’area verde di inestimabile valore per la nostra comunità, un vero e proprio bosco urbano fortemente vissuto e frequentato dai cittadini, che purtroppo sconta anni di totale assenza di manutenzione risalenti al periodo in cui era di proprietà privata, oltre ai gravi danni causati da recenti attacchi patogeni. Con il supporto specialistico di un agronomo forestale, abbiamo elaborato un progetto tecnico mirato a salvare questo polmone verde, risanare le criticità fitosanitarie e restituire piena fruibilità e sicurezza all’area”.

“Voglio sottolineare con forza il valore del percorso fatto insieme ai cittadini e ai comitati – aggiunge il Sindaco Gubetti –. Le loro osservazioni e istanze non solo sono state attentamente ascoltate nei nostri incontri, ma sono state portate direttamente sul tavolo tecnico con Città Metropolitana e Regione Lazio, e stiamo lavorando concretamente per capire come integrarle al meglio nel nostro piano di recupero. Consideriamo l’impegno di residenti e comitati un contributo preziosissimo: insieme possiamo raggiungere un risultato storico per la nostra città”.