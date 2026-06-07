Cerbiatto incastrato in una recinzione, salvato dai Vigili del fuoco a Santa Marinella

Intervento di salvataggio animale questa mattina a Santa Marinella per l’equipaggio della squadra 17A dei Vigili del fuoco di Civitavecchia.

L’intervento è scattato intorno alle 8.30 in via della Fornacetta, dove era stato segnalato un cucciolo di cerbiatto rimasto incastrato nel cancello di una recinzione.A causa della particolare conformazione del terreno e della zona impervia, per raggiungere l’animale si è reso necessario l’impiego di un mezzo 4×4. Una volta sul posto, i Vigili del fuoco hanno avviato immediatamente le operazioni di soccorso utilizzando l’attrezzatura pneumatica in dotazione per liberare il piccolo ungulato senza provocargli ulteriori traumi.

L’estricazione si è conclusa rapidamente e con successo. Dopo essere stato liberato, il cucciolo di cerbiatto è stato idratato dal personale intervenuto e successivamente rimesso in libertà.

L’animale è apparso fin da subito in buone condizioni di salute e non ha riportato conseguenze dall’incidente.