Acqua a I Terzi, Bucchi contro Gubetti: “Famiglie ancora senz’acqua, altro che propaganda”

Sul tema dell’annosa carenza idrica a I Terzi, continua il botta e risposta tra l’Amministrazione e i Consiglieri di opposizione. Ieri era stato pubblicato un comunicato dell’Amministrazione comunale in risposta ad alcune dichiarazione del Consigliere Luigino Bucchi. Oggi, puntuale, è arrivata la contro risposta tramite un comunicato stampa di Bucchi. Che pubblichiamo integralmente.

“In merito alle recenti dichiarazioni della sindaca di Cerveteri, che definisce propaganda le mie dichiarazioni riguardanti la grave situazione di carenza idrica nella frazione de I Terzi, vorrei fare presente che le innumerevoli sollecitazioni e le informazioni relative alla mancanza di acqua nella medesima frazione rilasciate ai mezzi di comunicazione, in qualità di capogruppo comunale di Fratelli d’Italia sono stati fatti per ricordare alla nostra giunta la gravosa situazione in cui si trovano i nostri concittadini che devono essere tutelati e non devono trovarsi a trascorrere un ulteriore estate con la mancanza di un bene essenziale come l’acqua.

Ritengo necessario puntualizzare alla sindaca Gubetti e alla sua maggioranza che forse ancora una volta anziché scusarsi per i ritardi accumulati e i disagi che alcune famiglie stanno vivendo con rubinetti all’asciutto da qualche anno, la butta in caciara facendo quasi intendere che i fatti descritti, e tutti documentati, che denuncia da tempo il consigliere Bucchi non sono altro che esternazioni finalizzate alla propaganda politica.

E allora, al fine di fare chiarezza si rende necessario ricordare alla Sindaca Gubetti che il problema acqua nella frazione de I Terzi va avanti da anni (la sua coalizione governa il comune di Cerveteri da 15 anni circa), lo confermano le dichiarazioni del 2019 rilasciate dal precedente sindaco di Cerveteri, di cui lei è stata Assessora, che dava risolto il problema, e successivamente le sue stesse dichiarazioni rilasciate nel 2022 con la quale ancora una volta si dava il problema come risolto. Si tratta forse di dichiarazioni incomprese o male interpretate dai cittadini? Non è vero che circa 15 famiglie in loc. I Terzi sono senza acqua? Oggi siamo al 2026 e il tutto è rimasto com’era. Non è vero sindaca? Sindaca e consiglieri di maggioranza siete mai andati a verificare di persona quello che dice da tempo il consigliere Bucchi?

Portare un problema di tale importanza come quello della mancanza d’acqua finito con molta probabilità in un cassetto del comune insieme ai continui reclami dei cittadini interessati, all’attenzione del consiglio comunale, degli uffici preposti degli organi d’informazione, e dei miei amici , come li definisce lei, che governano la Regione affinché si arrivasse al più presto ad una soluzione, vedasi la legge Regionale n ° 10 del 28 maggio 2026, da me in precedenza citata in un comunicato stampa del 3 giugno 2026, redatta e approvata guarda caso proprio da quelle stesse persone che lei definisce “miei amici”, è forse propaganda politica?

A proposito, tanto per sapere, i suoi amici hanno votato a favore o contro questa legge? È forse propaganda politica portare a conoscenza dell’opinione pubblica di aver sollecitato l’amministrazione comunale affinché si facesse carico di una soluzione tampone attraverso autobotti per servire gli utenti che ne fanno richiesta in attesa che vengano perfezionati i vari passaggi previsti dalla legge Regionale che scriverà finalmente la parola fine a questa diatriba? È forse propaganda politica far sapere che la soluzione tampone suggerita dall’amministrazione comunale tramite autobotte con indicazione degli eventuali referenti da contattare per un rifornimento di mc 10 di acqua dovrebbero sborsare circa 350 euro a fronte di un costo medio di fatturazione del gestore del S.I.I. di circa 15 euro per la stessa quantità?

Forse, invece, di rispondere alle evidenze, per evitare che il consigliere Luigino Bucchi e il gruppo di FDI facciano “propaganda politica” sarebbe bene intervenire presso il gestore per risolvere anche i continui abbassamenti di pressione nelle frazioni di Cerenova e Valcanneto, e alle continue interruzioni di acqua nel quartiere Quartaccio nella frazione di Borgo San Martino. Da ultimo, ma sicuramente l’avrà visto o gli sarà stato riferito, in tutto il territorio ci sono perdite di acqua che vengono riparate a distanza di giorni rispetto alle segnalazioni, sarà un’informazione infondata anche questa usata per fare spettacolo e propaganda da parte del consigliere Bucchi e del gruppo FDI di Cerveteri o è una verità sulla quale intervenire?”