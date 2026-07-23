Nel ricco weekend di eventi dell’estate ladispolana, sabato 25 luglio l’Arena Teatro La Grottaccia ospita, per il quinto anno consecutivo, “Lucio… e tira forte il vento”: un viaggio tra le canzoni del grande cantautore per riscoprirne emozioni, significati e poesia

“Lucio… e tira forte il vento”: alla Grottaccia torna il viaggio nella poesia di Lucio Dalla –

di Marco Di Marzio

L’estate culturale di Ladispoli si arricchisce di un nuovo appuntamento che va ad aggiungersi a un fine settimana già ricco di manifestazioni, concerti e iniziative dedicate a cittadini e turisti. Sabato 25 luglio, alle 21:30, l’Arena Teatro La Grottaccia ospiterà “Lucio… e tira forte il vento”, spettacolo scritto e diretto da Leonardo Imperi, con le coreografie di Angela Di Domenico, inserito nel cartellone promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli.

L’ingresso sarà gratuito e il pubblico avrà l’opportunità di assistere a uno spettacolo che, per la quinta volta, approda a Ladispoli, confermando un appuntamento ormai atteso dagli appassionati e da quanti desiderano riscoprire l’universo artistico di Lucio Dalla, uno dei più grandi protagonisti della musica italiana.

Più che un semplice concerto-tributo, lo spettacolo propone un percorso teatrale e musicale che accompagna il pubblico alla scoperta dell’opera del cantautore bolognese, cercando di svelare il significato più profondo di alcune delle sue canzoni più celebri e di altri brani meno conosciuti, ma altrettanto ricchi di valore.

Una sfida ambiziosa, considerando che la produzione di Lucio Dalla supera i seicento brani. La scelta cade quindi su alcune delle canzoni più rappresentative della sua carriera, con l’obiettivo di farle rivivere attraverso l’esecuzione musicale, il racconto e l’interpretazione teatrale, offrendo al pubblico nuove chiavi di lettura.

Il cuore dello spettacolo è proprio questo: accompagnare gli spettatori dentro la poetica di Dalla, autore di testi spesso ermetici, ricchi di simboli, metafore e significati nascosti che meritano di essere raccontati e contestualizzati. La musica resta sempre protagonista assoluta della scena, mentre la prosa, le narrazioni e le coreografie diventano strumenti per valorizzarla e renderla ancora più coinvolgente.

Il risultato è uno spettacolo capace di parlare a pubblici diversi. Da una parte emoziona chi è cresciuto con le canzoni di Lucio Dalla; dall’altra offre alle nuove generazioni l’occasione di conoscere un artista scomparso nel 2012 ma ancora oggi considerato uno dei più grandi poeti della musica italiana. Un modo per trasmettere un patrimonio culturale che continua a essere straordinariamente attuale.

Sul palco saliranno Leonardo Imperi, Angela Di Domenico, Dalila Menchini, Raffaella Esposito, Francesco Cupelli, Miriam Toma e Rebecca Lepori, con la partecipazione delle giovanissime Melissa Buccheri e Sveva Di Biagio.

Con questa quinta rappresentazione a Ladispoli, “Lucio… e tira forte il vento” si conferma uno degli appuntamenti più significativi dell’estate culturale cittadina, contribuendo ad arricchire un weekend già denso di eventi e offrendo a residenti e visitatori un’occasione per vivere il teatro e la musica come strumenti di memoria, emozione e condivisione.