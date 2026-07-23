Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale protagonista della nuova campagna del Gruppo Donatori Sangue “F. Olgiati” ODV: un messaggio rivolto soprattutto ai giovani per ricordare quanto un semplice gesto possa salvare una vita

Davide Frattesi al Gemelli per promuovere la donazione di sangue: «Scendi in campo anche tu» –

di Marco Di Marzio

ROMA – Ci sono partite che si vincono sul campo e altre che si giocano ogni giorno, lontano dagli stadi, nei reparti ospedalieri dove una sacca di sangue può fare la differenza tra la vita e la morte.

Da questa idea nasce la nuova campagna di sensibilizzazione del Gruppo Donatori Sangue “F. Olgiati” ODV, realizzata presso il Centro Trasfusionale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con un testimonial d’eccezione: Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana.

L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione sull’importanza della donazione volontaria, periodica e gratuita, trasformando il linguaggio dello sport in un invito concreto alla solidarietà. Il messaggio scelto è semplice ma incisivo: “Scendi in campo per donare”.

Nel video, Frattesi accompagna gli spettatori all’interno del Centro Trasfusionale, incontra medici, operatori sanitari e volontari e racconta come, proprio come nello sport, anche nella vita ogni persona possa fare la propria parte per aiutare chi affronta una malattia, un intervento chirurgico o un’emergenza.

La campagna è stata promossa dal Gruppo Donatori Sangue “F. Olgiati” ODV, associazione che dal 1980 sostiene l’attività trasfusionale del Policlinico Gemelli e opera quotidianamente per diffondere la cultura del dono e garantire una costante disponibilità di sangue ed emocomponenti per i pazienti.

Particolare attenzione è rivolta alle nuove generazioni. Coinvolgere un atleta tra i più apprezzati del calcio italiano significa parlare ai giovani con un linguaggio diretto, mostrando come anche un campione possa farsi portavoce di un gesto semplice, sicuro e fondamentale per la collettività.

L’obiettivo è sensibilizzare un numero sempre maggiore di cittadini, ricordando che bastano pochi minuti per offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Ogni donazione rappresenta infatti una risorsa indispensabile per garantire cure, interventi chirurgici, terapie oncologiche e situazioni di emergenza.

Il Gruppo Donatori Sangue “F. Olgiati” ODV invita chi è in buona salute e possiede i requisiti previsti a diventare donatore e a contribuire con continuità a un gesto di grande responsabilità civile.

Perché, come ricorda la campagna, ci sono sfide che non si giocano davanti a migliaia di spettatori, ma che ogni giorno attendono il contributo di ciascuno di noi. E in questa partita, il vero risultato è salvare una vita.