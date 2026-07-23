Incendio in via della Mortella a Cerveteri: tempestivo intervento di Protezione Civile e Vigili del Fuoco

CERVETERI — Momenti di apprensione nelle scorse ore a Cerveteri per un incendio divampato in via della Mortella. Le fiamme, sviluppatesi all’interno di una proprietà privata, hanno richiesto l’immediata attivazione della macchina dei soccorsi.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli equipaggi della Protezione Civile del Comune di Cerveteri con mezzi AIB (Antincendio Boschivo) e autobotti, operando in stretta sinergia con i Vigili del Fuoco per circoscrivere il fronte del fuoco, domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo. Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno richiesto l’accesso all’area privata per raggiungere i focolai attivi tra la vegetazione.