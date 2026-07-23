Torna il Lilius Short Comedy Festival: il 24 luglio a Santa Marinella la seconda edizione del festival dedicato alla commedia

Dopo il successo della prima edizione, torna il Lilius Short Comedy Festival, il festival di cortometraggi interamente dedicato alla commedia organizzato da Lilius, realtà che promuove la comicità e il cinema indipendente. L’appuntamento è per giovedì 24 luglio, alle 21:30, presso il Parco Kennedy di Santa Marinella, con il supporto del Comune di Santa Marinella.

In un panorama in cui i festival cinematografici sono quasi sempre generalisti, il Lilius Short Comedy Festival si distingue come una delle pochissime manifestazioni italiane dedicate esclusivamente al cortometraggio comedy, con l’obiettivo di valorizzare un genere tanto amato dal pubblico quanto spesso poco rappresentato nei circuiti festivalieri.

Il festival è stato fondato da Michele Marchionne, Matteo Stipa, Gianluca Bucci ed Enzo Corsiero. La direzione artistica è affidata a Michele Marchionne e Matteo Stipa, che hanno dato vita a un progetto nato con l’intento di creare un punto di riferimento per autori e registi che scelgono di raccontare il mondo attraverso l’umorismo.

A condurre la serata sarà il comico, autore e stand-up comedian Pietro Sparacino, che accompagnerà il pubblico tra proiezioni, ospiti e premiazioni.

A valutare i cinque cortometraggi finalisti sarà una giuria composta da professionisti del settore: Giacomo Ciarrapico, Antonio Bannò, Stefano Paradiso, Gaia Sidoni, Martina Barone, Andrea Prosperi e Giuseppe Cacace.

I cortometraggi selezionati per la finale sono:

– Pecunia, di Lorenzo Lancillotti;

– Il mio amico Karl, di Nikola Brunelli;

– Taste of India, di Fabio Garofalo e Jacopo Santambrogio;

– Interferenze, di Massimo Bulgarelli e Flavio Bulgarelli;

– Una faccia da cinema, di Alberto Salvucci.

Nel corso della serata saranno assegnati quattro riconoscimenti:

– Premio della Giuria al Miglior Cortometraggio;

– Premio Lilius, assegnato dai membri dell’associazione al cortometraggio che meglio rappresenta lo stile di comicità promosso da Lilius;

– Premio alla Migliore Interpretazione;

– Premio del Pubblico, deciso direttamente dagli spettatori presenti.

Con questa seconda edizione, il Lilius Short Comedy Festival prosegue il proprio percorso di crescita con l’ambizione di diventare, negli anni, un punto di riferimento nazionale per il cortometraggio comedy, valorizzando nuovi talenti e creando uno spazio in cui la commedia possa essere protagonista.

L’ingresso è gratuito con prenotazione.