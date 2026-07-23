Consorzio dell’Etruria Meridionale, nuovo rinvio: slitta ancora il via libera e si riaccende lo scontro politico

Nuovo stop per il Consorzio sociale dell’Etruria Meridionale. Anche il consiglio comunale di Cerveteri convocato in seconda convocazione non è riuscito ad approvare lo statuto e gli altri documenti necessari alla nascita del nuovo organismo. Il rinvio, questa volta, come riferito dal Presidente del Consiglio Travaglia sarebbe stato causato da problemi tecnici nel caricamento della documentazione (presente però sulla piattaforma URBI) destinata ai consiglieri comunali tra cui gli emendamenti da lui presentati.

Per correttezza di informazione (qui il VIDEO) larga parte della maggioranza tra cui Partito Democratico (il consigliere Zito era assente), Geronzi, Governo Civico ed il sindaco Gubetti erano favorevoli a discutere il punto, l’opposizione (che fa il suo mestiere) e 3 membri della maggioranza (Galli, Di Cola e il presidente del consiglio Travaglia) hanno preferito il rinvio.

Consorzio dell’Etruria Meridionale, nuovo rinvio

Lo slittamento arriva dopo il mancato svolgimento della prima convocazione del 21 luglio, saltata per l’assenza del numero legale, e riaccende le tensioni politiche sulla tenuta della maggioranza guidata dal sindaco Elena Gubetti. Il primo cittadino ha ricondotto l’episodio a un problema personale che aveva coinvolto il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Travaglia, ma anche il secondo tentativo si è concluso con una fumata nera.

Prosegue così l’attesa degli Enti del Terzo Settore e degli operatori sociali, che da mesi attendono il completamento dell’iter amministrativo per l’avvio del nuovo modello di gestione dei servizi socio-assistenziali. Un ulteriore rinvio che alimenta interrogativi sia sul futuro del progetto sia sulla capacità della maggioranza, sempre più prigioniera di se stessa, di portare a termine uno dei provvedimenti più attesi della consiliatura.