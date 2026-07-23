Ladispoli, controlli alla stazione: allontanati alcuni senza fissa dimora

Controlli straordinari della polizia nei pressi della stazione ferroviaria di Ladispoli. Gli agenti del commissariato hanno allontanato dal territorio comunale alcuni senza fissa dimora ritenuti responsabili di risse, molestie ai cittadini e altri comportamenti che avevano creato allarme sociale. L’intervento è stato disposto anche in seguito alle segnalazioni dei residenti, che avevano denunciato episodi di degrado e presunto spaccio nell’area della stazione. Intanto prosegue la raccolta firme promossa dai cittadini per chiedere al Prefetto un presidio fisso delle forze dell’ordine e maggiori misure di sicurezza.