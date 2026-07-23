Le dichiarazioni del Direttore del PACT, Vincenzo Bellelli: “La struttura è sicura e si può aprire. Noi siamo pronti. Stiamo lavorando con i sindacati per definire gli ultimi dettagli”

di Giovanni Zucconi

Cerveteri, Visitor Center pronto per la riapertura. Mancano solo gli accordi sindacali.

C’è una domanda che i cerveterani si pongono ormai da anni: quando riaprirà il Visitor Center che si trova davanti all’ingresso della Necropoli della Banditaccia? La struttura, inaugurata il 22 giugno 2015, avrebbe dovuto rappresentare il principale punto di accoglienza per i visitatori del sito UNESCO. Offrendo informazioni e servizi turistici. Dopo un primo periodo di attività come biglietteria e bookshop, però, è rimasta a lungo chiusa. Nel corso degli anni non sono mancate le richieste di riapertura da parte dei cittadini, dei politici, e degli operatori del territorio. Ci sono stati bandi, ricorsi e diversi tentativi di individuare una nuova gestione. Senza però arrivare mai a una soluzione definitiva.

Un passaggio importante è arrivato nel maggio del 2024, quando il Visitor Center è tornato nella disponibilità del PACT. Il Direttore Vincenzo Bellelli aveva quindi annunciato l’avvio delle verifiche sugli impianti e anticipato l’intenzione di trasferire nella struttura la biglietteria della Necropoli. Adesso i lavori necessari sono stati eseguiti e, dal punto di vista tecnico e della sicurezza, il Visitor Center potrebbe aprire.

Il Parco, in questi mesi, ha sistemato i bagni, portato la connessione Internet, realizzato l’impianto di condizionamento e risolto i problemi che interessavano la rete fognaria. Sono stati acquistati anche gli armadietti e le strutture necessarie. Attualmente è in corso la realizzazione di una pedana destinata a rendere più confortevole l’utilizzo della struttura da parte del personale. Ha sottolineato Bellelli: “Noi siamo pronti. L’RSPP ha confermato che si può aprire il Visitor Center. La struttura c’è. Ed è pronta per essere inaugurata. Adesso confidiamo nella collaborazione delle organizzazioni sindacali per arrivare al traguardo”.

Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, Vincenzo Bellelli

Il Direttore non ha indicato una data precisa ma ha comunque assicurato che il Visitor Center aprirà al più presto. Nella prima fase la struttura funzionerà principalmente come biglietteria. Per vedere realizzata pienamente la sua funzione di centro di accoglienza e servizi bisognerà invece attendere il nuovo avviso pubblico per il partenariato tra il PACT e un soggetto privato.

Dopo oltre dieci anni di attesa, la struttura è pronta per essere riaperta. A separare il Visitor Center da questo evento restano ora solo gli accordi sindacali sulle mansioni del personale. Speriamo di poter farvi leggere presto la notizia dell’apertura.