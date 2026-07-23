Il Basket Ladispoli piazza un altro colpo sul mercato e annuncia ufficialmente l’ingaggio di Tommaso Salvaggi per la prossima stagione

Riceviamo e pubblichiamo

Ala di grande duttilità, fisicità e intelligenza tattica, Salvaggi rappresenta un innesto di assoluto spessore per la categoria. Cresciuto cestisticamente nel florido settore giovanile del San Paolo, il neo rossoblù ha successivamente maturato esperienze con la maglia della Luiss Roma, prima dell’ultima importante parentesi nelle file della Lazio Basket. L’arrivo di Salvaggi, che segue a ruota quello già annunciato di Matteo Grande, certifica in modo inequivocabile le ambizioni del club in vista del prossimo campionato di DR1.

Soddisfatto e determinato il Presidente Massimo Albano, :

“L’innesto di Tommaso Salvaggi è la prova tangibile di dove vogliamo arrivare. Dopo la firma di Matteo Grande, cercavamo un profilo che portasse non solo qualità tecnica e atletica, ma anche la mentalità giusta per fare un salto di qualità definitivo. Tommaso ha alle spalle un percorso importante tra San Paolo, Luiss e Lazio, e incarna perfettamente l’identikit del giocatore moderno, affamato e pronto a sacrificarsi per la squadra. La società sta facendo sforzi importanti perché vogliamo regalare ai nostri tifosi e alla città di Ladispoli la stagione che meritano”.

Entusiasta e già focalizzato sui prossimi obiettivi, il nuovo volto del Basket Ladispoli ha rilasciato le sue prime parole da giocatore rossoblù:

“Sono davvero felice e stimolato da questa nuova avventura. Quando ho parlato con il Presidente Albano e con il coach, ho percepito immediatamente la serietà del progetto e una grandissima ambizione, elementi che per me sono stati decisivi nella scelta. Non vedo l’ora di scendere sul parquet del PalaSorbo e dare il 100% per aiutare il Basket Ladispoli a raggiungere traguardi ambiziosi”.

Ufficio Stampa

BKL Basket Ladispoli