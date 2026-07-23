FL5, il Comitato Pendolari incontra Regione, RFI e Trenitalia: “Bene l’ascolto, ora servono i fatti”

Ieri, su richiesta del Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord, si è svolto un incontro con la Regione Lazio, RFI e Trenitalia, per affrontare le numerose criticità che, negli ultimi mesi, hanno interessato la linea ferroviaria FL5.

Chi non viaggia tutti i giorni con un treno, può avere solo una vaga idea di quello che sono costretti ad affrontare quotidianamente i pendolari che si recano a Roma per lavoro o per necessità. Questo ormai da diversi mesi. Ritardi diventati cronici. Treni soppressi o spostati di stazione di partenza. Orari rivoluzionati. Treni che un giorno ci sono in tabellone e quello seguente no. Orari con frequenze tutte da spiegare: tre treni per Roma nel giro di 20 minuti e, al ritorno, tra un treno e l’altro possono passare anche un’ora e quindici minuti. E stiamo parlando di orari di punta.

Per questo, al centro del confronto di ieri sono finite le soppressioni, i disagi legati ai lavori in corso e la necessità di garantire ai viaggiatori informazioni più chiare e tempestive. Il Comitato ha inoltre presentato una serie di proposte per migliorare il servizio. Mentre non è stata accolta la richiesta di prevedere un ristoro per gli abbonati.

Pubblichiamo integralmente la nota emessa al termine dell’incontro, e firmata dai copresidenti del Comitato, Sandra Felici, Susi Di Giandomenico e Giacomo Maria De Vito.

“Il Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord ha incontrato Regione Lazio, Trenitalia e RFI per rappresentare i principali problemi della linea FL5. Abbiamo denunciato i disagi causati dalle numerose soppressioni e dai lavori in corso. Chiedendo una comunicazione più chiara, tempestiva e coordinata tra stazioni, treni e canali ufficiali. Abbiamo inoltre proposto un ristoro per gli abbonati, richiesta che non è stata accolta.

Tra le richieste avanzate anche l’effettuazione automatica di tutte le fermate da parte del treno successivo in caso di cancellazione. Maggiori collegamenti da e per Montalto di Castro, più treni nella fascia mattutina tra Ladispoli e Civitavecchia. Interventi sul problema dei parcheggi a Montalto e soluzioni per la gestione del forte afflusso di crocieristi. Trenitalia e RFI hanno riconosciuto i disagi degli ultimi mesi e si sono impegnate a migliorare il coordinamento, la comunicazione e ad approfondire le proposte presentate. La Regione Lazio ha ascoltato le istanze, pur ricordando i vincoli economici entro cui opera.

Accogliamo con favore il clima di collaborazione emerso durante l’incontro. Ma la nostra soddisfazione potrà essere completa solo quando gli impegni si tradurranno in miglioramenti concreti per i pendolari della FL5. A settembre chiederemo un nuovo incontro per verificare lo stato di avanzamento degli interventi, fare il punto sulle criticità ancora aperte e conoscere la programmazione dei servizi in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività lavorative”.