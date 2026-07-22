Vasto incendio di sterpaglie a Civitavecchia: fiamme vicino alle serre Albani, evitati danni maggiori

CIVITAVECCHIA – Dalle ore 14:15 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio di sterpaglie divampato in via di Torre Valdaliga.

A causa del forte vento, il fronte delle fiamme si è rapidamente esteso, rendendo particolarmente complesse le operazioni di contenimento. Sul posto sono intervenuti l’equipaggio della 17A e la squadra antincendio boschiva 26A2, che hanno attaccato l’incendio su più fronti per impedirne l’ulteriore propagazione.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni: le fiamme hanno infatti lambito solo marginalmente le serre Albani, evitando che venissero completamente coinvolte dall’incendio.

Terminate le fasi più critiche dello spegnimento, i Vigili del fuoco stanno proseguendo con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’intera area interessata dal rogo.

Sul posto è presente anche la Protezione Civile. Fortunatamente non si registrano feriti.