Linea Roma – Pisa: circolazione sospesa tra Tarquinia e Civitavecchia per intervento dei Vigili del Fuoco

Aggiornamento – ore 16:20

La circolazione permane sospesa per un intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di un incendio nei pressi della linea ferroviaria tra Civitavecchia e Tarquinia.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

I treni Alta Velocità e Intercity possono essere instradati su percorsi alternativi.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

Treni Alta Velocità e Intercity oggetto di variazioni:

• FB 8613 Genova Piazza Principe (12:05) – Roma Termini (17:18) : il treno oggi è instradato da Grosseto a Roma Termini sul percorso alternativo via Empoli e non ferma a Civitavecchia.

I passeggeri possono utlizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FB 8620 Roma Termini (13:57) – Genova Piazza Principe (19:01) : il treno oggi è instradato da Civitavecchia a Pisa sul percorso alternativo via Empoli e non ferma a Orbetello, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri in partenza da e diretti a Orbetello, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale possono utlizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FB 8619 Genova Piazza Principe (14:50) – Roma Termini (19:25) : il treno oggi è instradato da Pisa Centrale a Roma Termini sul percorso alternativo via Empoli e non ferma a Livorno, Campiglia Marittima, Grosseto, Orbetello e Civitavecchia.

I passeggeri in partenza da e diretti a Livorno, Campiglia Marittima, Grosseto, Orbetello e Civitavecchia possono utlizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (22:18) : il treno oggi è instradato da Pisa Centrale a Roma Termini sul percorso alternativo via Empoli e non ferma a Livorno, Cecina, Campiglia Marittima, Grosseto, Orbetello e Civitavecchia.

I passeggeri in partenza da e diretti a Livorno, Cecina, Campiglia Marittima, Grosseto, Orbetello e Civitavecchia possono utlizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FB 8626 Roma Termini (16:57) – Genova Piazza Principe (22:03) : il treno oggi è instradato da Roma Termini a Pisa Centrale sul percorso alternativo via Empoli e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri in partenza da e diretti a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale possono utlizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FB 8630 Roma Termini (18:27) – Genova Piazza Principe (23:27) : il treno oggi è instradato da Roma Termini a Pisa Centrale sul percorso alternativo via Empoli e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri in partenza da e diretti a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale possono utlizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 511 Torino Porta Nuova (10:40) – Salerno (21:24) : il treno oggi è instradato da Pisa a Roma Termini sul percorso alternativo via Empoli e non ferma a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Follonica, Grosseto, Orbetello, Civitavecchia e Roma Ostiense.

I passeggeri:

– diretti a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Follonica, Grosseto, Orbetello, Civitavecchia e Roma Ostiense possono utilizzare il treno R 4135 Pisa Centrale (15:37) – Roma Ostiense (19:36)

– in partenza da Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Follonica, Grosseto, Orbetello, Civitavecchia e Roma Ostiense possono proseguire con il servizio bus appositamente predisposto.

• IC 518 Roma Termini (15:57) – Ventimiglia (23:39) : il treno oggi è instradato da Roma a Pisa sul percorso alternativo via Empoli e non ferma a Roma Ostiense, Civitavecchia, Orbetello, Grosseto, Follonica, Cecina e Livorno Centrale.

I passeggeri in partenza da e diretti a Roma Ostiense, Civitavecchia, Orbetello, Grosseto, Follonica, Cecina e Livorno Centrale possono proseguire con il servizio bus appositamente predisposto.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno .

Inizio evento – ore 14:20

La circolazione è sospesa per un intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di un incendio nei pressi della linea ferroviaria tra Civitavecchia e Tarquinia.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

I treni Alta Velocità e Intercity possono essere instradati su percorsi alternativi.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

Seguono aggiornamenti.