Una raccolta firme per chiedere un presidio permanente delle forze dell’ordine nell’area della stazione ferroviaria Ladispoli-Cerveteri e nelle zone limitrofe. È l’iniziativa avviata da un gruppo di cittadini, che ha presentato un esposto rivolto al Prefetto di Roma chiedendo un intervento urgente per rafforzare la sicurezza sul territorio.

Nel documento vengono segnalati episodi di presunto spaccio di sostanze stupefacenti, consumo di alcol e droghe in luoghi pubblici, mendicità molesta, disturbo della quiete pubblica e situazioni di degrado che, secondo i promotori, interesserebbero in particolare il piazzale della stazione, il lungomare centrale e alcune piazze del centro cittadino.

I firmatari sostengono che negli ultimi mesi sia aumentata la presenza di persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica e denunciano anche episodi di molestie ai cittadini, problemi per le attività commerciali e presunti casi di maltrattamento di animali. Nell’esposto si afferma inoltre che, nonostante le numerose segnalazioni effettuate alle autorità competenti e le richieste di intervento al numero di emergenza 112, in diversi casi le pattuglie sarebbero giunte quando le persone segnalate si erano già allontanate.

Per questo motivo viene chiesto al Prefetto di autorizzare il Comune di Ladispoli ad aderire all’operazione “Strade Sicure”, con l’impiego del personale delle Forze Armate a supporto delle forze di polizia, prevedendo un presidio fisso e un controllo costante del territorio insieme a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale.

Secondo i promotori, l’obiettivo è quello di restituire maggiore sicurezza ai residenti, ai pendolari, ai commercianti e ai numerosi cittadini che ogni giorno frequentano l’area della stazione ferroviaria.

La raccolta firme è aperta presso Ottica Grilli, Bar Luna e La Cantina di Andrea, dove i cittadini possono sottoscrivere la richiesta destinata al Prefetto di Roma.

IL TESTO INTEGRALE

RICHIESTA INTERVENTO URGENTE FORZE DELL’ORDINE – PRESIDIO FISSO 7/24 DELLE FORZE DELL’ORDINE presso il piazzale antistante la stazione ferroviaria Ladispoli-Cerveteri, ovvero in tutte le zone limitrofe, a seguito di numerosi episodi di spaccio, mendicanza, maltrattamento di animali, assunzione di sostanze alcoliche e droghe durante le ore diurne e notturne, nonché disturbo della quiete pubblica e, non da ultimo, a tutela della incolumità dei cittadini e dei commercianti tutti.

I sottoscritti cittadini, espongono quanto segue:

PREMESSO CHE

dall’inizio dell’anno corrente nella nostra cittadina, Ladispoli (RM), sono aumentati esponenzialmente soggetti pericolosi per la quiete pubblica dei cittadini, i quali trascorrono il maggior tempo della giornata a drogarsi, bere e bivaccare. Alcuni risultano avere delle dipendenze e altri già con procedimenti penali a carico. Altri ancora si accompagnano ad animali di affezione che già hanno aggredito loro simili, nonché cittadini, in quanto la loro condizione psicofisica è talmente alterata da non permettergli la cura e il benessere dell’animale stesso.

Queste situazioni di degrado si svolgono prevalentemente nel piazzale della stazione (Piazzale Roma) ovvero nelle sue zone limitrofe, nel lungomare centrale e nelle piazze adiacenti il centro urbano.

Ogni giorno aumentano i soggetti pericolosi, alcuni fissi nel Comune di Ladispoli, altri di passaggio quotidiano grazie alla stazione dei treni, i quali svariate volte sono entrati anche all’interno delle attività commerciali creando situazioni di pericolo e paura. Oltre che importunare le persone anziane che attendono il passaggio del trasporto pubblico locale nelle panchine riservate all’attesa dei mezzi. A prova di ciò si allegano molteplici foto.

CONSIDERATO CHE

vane sono state le segnalazioni avanzate da numerosi cittadini di Ladispoli -non solo attraverso i social network- ma anche verso la dirigenza amministrativa locale, oltre le svariate richieste di intervento da parte della forza pubblica con chiamate al 112.

Nella maggior parte dei casi gli interventi sono stati così in ritardo che i soggetti si erano già dileguati mentre il cittadino ha atteso invano il loro intervento. Alla data di presentazione di tale esposto nessuna azione è stata ancora compiuta nonostante sia stato fatto un incontro tra le parti politiche e le forze dell’ordine nel mese di luglio 2026.

In virtù di quanto esposto, i cittadini CHIEDONO

che il Prefetto di Roma autorizzi il Comune di Ladispoli ad aderire all’operazione denominata “STRADE SICURE”, con impiego di personale militare delle Forze Armate per prevenire la situazione di degrado e criminalità in cui versa la cittadina balneare dalla fine dell’anno 2025, ovvero con servizi di costante vigilanza del territorio congiuntamente alle Forze Militari presenti in città quale Arma dei Carabinieri, Polizia, e Polizia Municipale, affinché la Città di Ladispoli torni ad essere più sicura e vivibile per tutta la popolazione residente.

Punti raccolta firme: Ottica Grilli e La Cantina di Andrea