Proloco Due Casette, bilancio del dopo sagra ” L’impegno del consigliere Paolacci ha ridato vitalità e valore a una comunità che era spenta e dimenticata”

Riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo fatto passare qualche giorno per metabolizzare. Ci siamo ripresi da una fatica immensa, che ha portato ad un risultato straordinario. Quello che è successo quest’anno alla Sagra del Melone ha dell’incredibile se riportiamo tutto alle giuste dimensioni. Una frazione che negli ultimi anni ha fatto da apripista ed è stata di stimolo per tanti. Abbiamo capito che la forza non si trova in “IO” , ma in “ NOI”. Un gruppo che è cresciuto ed è stato trainante per tante persone. Siamo grati alle migliaia di persone che ci sostengono ad ogni nostro evento. Ad ogni nostra iniziativa sempre volta alla valorizzazione del nostro territorio e della nostra Città. Siamo stati messi a dura prova in alcuni momenti, ma abbiamo superato tutto, perché abbiamo cercato e trovato la FORZA nel gruppo e non nel singolo. Abbiamo lavorato sodo e unendo le forze abbiamo ottenuto risultati che fino a qualche anno fa, non era nemmeno immaginabile. Abbiamo nella nostra testa e nel nostro cuore la consapevolezza che queste cose hanno bisogno di qualcuno che dia l’input giusto. Con queste righe semplici ma sincere che vengono dal cuore la ProLoco Due Casette ringrazia il Cons. Gianluca Paolacci per la vicinanza ed il senso di apparentenenza alla comunità. Riconosciamo allo stesso un amore infinito per il territorio. Ci ha trascinato in ogni situazione. Ci ha resi sempre protagonisti e mai solo partecipanti. Abbiamo costruito insieme qualcosa che è andato oltre l’immaginazione più fulgida. Ha dimostrato con i fatti e non con le parole il suo amore per tutto il territorio del Comune, aiutando chiunque ne avesse bisogno e senza mai tirarsi indietro. Ci ha trascinato dentro problematiche e abbiamo insieme sempre cercato la soluzione dei problemi. E’ riuscito a fare dall’ opposizione su tutto il territorio cose che neanche l’amministrazione e’ riuscita a fare. Rimarchiano e rivendichiamo, per questi motivi , con forza e determinazione la nostra appartenenza ad un gruppo solido e forte che accompagnerà Gianluca Paolacci nella sua corsa a diventare Sindaco della nostra Città. Il direttivo della ProLoco Due Casette.

Massimo Pompa , Giuseppe De Angelis , Antonio Cecaloni , Fabrizio Cecaloni , Piero Mataloni, Michele d’ Annunzio