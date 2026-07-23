Il 24 e 25 luglio debutta la prima edizione della rassegna promossa dall’Associazione Culturale Aurora. Sul palco artisti della scena indipendente nazionale ed emergenti del territorio, con ingresso libero

Bracciano si accende con Lavica Festival: due giorni di musica indipendente gratuita sul lungolago –

di Marco Di Marzio

BRACCIANO – Due serate di musica dal vivo, ingresso gratuito e un palco affacciato sul lago. Il 24 e 25 luglio Bracciano ospita la prima edizione di Lavica Festival, una nuova rassegna dedicata alla musica indipendente italiana che punta a diventare un appuntamento stabile dell’estate del territorio.

L’iniziativa nasce dall’impegno dell’Associazione Culturale Aurora, realtà composta da giovani under 30, ed è promossa con il patrocinio del Comune di Bracciano. L’obiettivo è quello di valorizzare la musica dal vivo, offrire spazio ai nuovi talenti e creare un’occasione di aggregazione aperta a tutti in uno degli scenari più suggestivi del Lazio, il lungolago di Bracciano.

Il cartellone propone due serate con identità musicali differenti, capaci di coinvolgere pubblici diversi ma accomunati dalla passione per la musica indipendente.

Ad aprire il festival, giovedì 24 luglio, sarà la Serata Punk, che vedrà protagonisti Gli Ultimi e Cigno.

Gli Ultimi, band nata nel 2008 nella provincia di Roma, rappresentano una delle realtà più conosciute del punk indipendente italiano. Tra i momenti più significativi della loro carriera spicca il videoclip del brano Favole, scritto e animato da Zerocalcare, che ha firmato un progetto diventato particolarmente apprezzato dagli appassionati del genere.

Accanto a loro salirà sul palco Cigno, progetto romano che fonde sonorità post-punk, rock alternativo e atmosfere introspettive, distinguendosi per uno stile personale e contemporaneo.

La seconda giornata, venerdì 25 luglio, proporrà invece una line-up più eterogenea con España Circo Este, Wepro, Maria Faiola, Tartaro, Acme, Martz, Bagnomaria e Blackout, alternando contaminazioni che spaziano dal folk al reggae, dal rock al cantautorato fino alle nuove sonorità urban e indie.

La locandina ufficiale richiama l’immagine di un vulcano in eruzione, simbolo da cui prende il nome il festival: una metafora dell’energia creativa, della forza della musica e della volontà di trasformare il territorio in un punto d’incontro per artisti, pubblico e nuove esperienze culturali.

Con un programma completamente gratuito e una proposta artistica che unisce nomi già affermati e giovani realtà emergenti, Lavica Festival si candida a rappresentare una delle novità più interessanti dell’estate braccianese, offrendo due serate all’insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione del panorama indipendente italiano.