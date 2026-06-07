Cerveteri, oggi alle ore 18:00 la processione cittadina e l’Infiorata per il Corpus Domini

Cerveteri, oggi alle ore 18:00 la processione cittadina e l’Infiorata per il Corpus Domini

Le parrocchie di Cerveteri si preparano a vivere oggi un importante momento di fede e partecipazione comunitaria. Infatti, oggi si svolgerà la processione cittadina e Infiorata del Corpus Domini.

L’appuntamento partirà al termine della Santa Messa delle ore 18, celebrata nella chiesa della Santissima Trinità. Da lì prenderà il via la processione con il Santissimo Sacramento. Il percorso attraverserà alcune strade centrali della città. La processione passerà per via Fontana Morella, via Settevene Palo, largo Almunecar, di nuovo via Settevene Palo e via Ceretana, fino ad arrivare in piazza Aldo Moro.

Durante il cammino sono previste soste nei luoghi dell’Infiorata, collocati ai margini del percorso. La conclusione sarà in piazza Aldo Moro, dove la solenne Benedizione verrà impartita dalla sommità delle scalette. Quella dell’Infiorata del Corpus Domini è una celebrazione che unisce, nel cuore di Cerveteri, il momento religioso alla partecipazione della comunità cittadina.