L’Academy Ladispoli presenterà ufficialmente il nuovo organico della Prima Squadra in vista della prossima stagione. L’appuntamento è fissato per domani 25 luglio, alle ore 19, presso Superall 2000 – Fabbrica di Vetrate Panoramiche e Infissi PVC, in via Don Lorenzo Milani 3, a Ladispoli.

A condurre la serata sarà una madrina d’eccezione: Eva Henger. La famosa attrice e modella, che accompagnerà la presentazione dei protagonisti rossoblù. L’incontro sarà aperto alla stampa e al pubblico. E offrirà ai presenti la possibilità di partecipare a un momento di confronto diretto con la società e la squadra.