Da Cerveteri all’Olanda, Claudio Tomasicchio è campione Under 22 di basket con gli Hot Pepper Heat

C’è anche un pezzo di Cerveteri nel titolo Under 22 conquistato in Olanda dagli Hot Pepper Heat. Claudio Tomasicchio, classe 2005, cresciuto cestisticamente nel vivaio della Rim Sport Cerveteri, ha vinto con la formazione di Zwanenburg il campionato maschile U22. Chiudendo nel migliore dei modi una stagione importante nel suo percorso di crescita sportiva.

La finale si è giocata domenica 31 maggio, nell’ambito delle NBB Finals 2026. L’appuntamento che ha assegnato i titoli delle diverse categorie giovanili di Eredivisie e delle Promotiedivisie olandesi. Gli Hot Pepper Heat hanno superato i Landslake Lions con un punteggio netto: 114-79. Una vittoria larga. Costruita fin dall’inizio. Secondo il resoconto pubblicato da Basketball Nederland, gli Hot Pepper Heat hanno indirizzato subito la partita, imponendo ritmo, difesa e intensità. Il primo quarto si era già chiuso con un vantaggio molto ampio, poi aumentato progressivamente nel corso della gara. Nel terzo quarto è arrivata anche una tripla di Tomasicchio, in una fase in cui il risultato era ormai nettamente nelle mani degli Hot Pepper Heat.

Per Claudio Tomasicchio è stato un momento importante. Dopo le esperienze tra Cerveteri, Roma e il percorso con IBA Italy, era arrivata la chiamata dall’Olanda per giocare con gli Hot Pepper Heat tra Eredivisie U22 ed EYBL U20. Un’esperienza internazionale, lontano da casa, scelta per crescere e misurarsi con un contesto diverso.

Il suo percorso era partito dalle giovanili di Cerveteri. Poi le esperienze con Stella Azzurra, Lasalle, Vis Nova, Smit Roma e il ritorno alla Rim Sport Cerveteri. Una strada costruita passo dopo passo, fino all’approdo nei Paesi Bassi. Ora è arrivato anche un titolo. Non soltanto una bella esperienza all’estero, ma una vittoria importante che gli può aprire molte strade. Una vittoria resa possibile anche grazie al lavoro fatto negli anni nel nostro territorio. Una vittoria che racconta cosa può accadere quando un grande talento, tanto sacrificio e delle occasioni importanti si incontrano. Anche partendo da Cerveteri, e passando per l’Olanda.

Mentre scrivevamo questo pezzo, sono arrivati in Redazione gli auguri e i complimenti a Claudio Tomasicchio da parte del Vicesindaco di Cerveteri, Riccardo Ferri