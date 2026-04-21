Cerveteri, successo per la presentazione di “Abbecedario politico” di Gianluca Quadrana

Bellissima serata all’insegna della cultura politica ieri in Sala Ruspoli. La presentazione del libro di Gianluca Quadrana, organizzata da Gianluca Paolacci e Lamberto Ramazzotti, ha registrato una partecipazione numerosa e attenta.

Al centro del dibattito, un tema quanto mai attuale: l’evoluzione della politica, la scomparsa dei partiti tradizionali e l’emergere di nuove dinamiche trasversali che oggi sembrano avere un ruolo sempre più determinante.

Cerveteri, successo per la presentazione di “Abbecedario politico” di Gianluca Quadrana

Numerosi gli amministratori presenti, sia locali che provenienti dai comuni limitrofi. Tra questi il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il presidente del Consiglio comunale di Fiumicino Roberto Severini, l’assessore di Ladispoli Daniela Marongiu, il consigliere della Città Metropolitana Antonio Giammusso e il coordinatore UDC di Ladispoli Luigi Mataloni.

Al tavolo dei relatori, insieme all’autore Gianluca Quadrana, erano presenti il sindaco Gubetti, i consiglieri Lamberto Ramazzotti e Gianluca Paolacci, e il vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio Pino Cangemi, sempre attivo e partecipe.

Un evento di grande successo, che conferma la capacità organizzativa e il forte richiamo del binomio Ramazzotti–Paolacci: una collaborazione ormai consolidata, capace di coniugare esperienza ed entusiasmo, e che continua a raccogliere consenso e apprezzamento tra i cittadini.