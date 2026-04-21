L’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri: “Cantieri che seguono i lavori sulle reti effettuati da E-Distribuzione”

“Hanno preso il via questa mattina a Cerenova i lavori di ripristino dell’intero manto stradale di Via Tuscolo e di Largo Tuscolo. Cantieri realizzati a costo zero per il Comune di Cerveteri, in quanto realizzati dalla Società E-Distribuzione che nei mesi scorsi aveva realizzato degli scavi per l’ammodernamento e la sostituzione delle reti di propria proprietà sotto al manto stradale”. Ad annunciarlo è Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri.

Cerveteri, ripristinato l’intero manto stradale di Via e Largo Tuscolo a Cerenova

“Ricorderete che nell’estate scorsa, nell’ambito del ‘Piano Asfalti 2025’, avevamo riasfaltato nella sua interezza via Tuscolo – ha spiegato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – manto stradale che neppure pochi mesi dopo è stato oggetto di uno scavo da parte di una società di distribuzione. Nel pieno rispetto del regolamento sugli appalti vigente nel nostro Comune, abbiamo ottenuto a spese della società stessa, il rifacimento non soltanto di via Tuscolo, ma anche di Largo Tuscolo, il tratto che conduce sino al sottopassaggio del sovrastante supermercato”.

“Sono molteplici le arterie stradali che siamo riusciti ad ottenere completamente riasfaltate grazie all’applicazione di questo regolamento – ha aggiunto l’Assessore Matteo Luchetti – di questo, ringrazio il Geometra Federico Feriozzi, funzionario del nostro ufficio opere pubbliche, che quotidianamente segue con solerzia e meticolosa attenzione tutti gli iter amministrativi e burocratici, facendo in modo che venga applicato il regolamento”.