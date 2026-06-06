Anche quest’anno parte il progetto Spiagge Sicure a Cerveteri

Saranno attive torrette di avvistamento presidiate da bagnini per il monitoraggio delle spiagge
È stata la Sindaca Elena Gubetti a confermare che anche questa estate sulle coste del Comune di Cerveteri sarà attivo il progetto Spiagge Sicure.
Tutti i giorni saranno attive torrette di avvistamento presidiate da bagnini per il monitoraggio delle spiagge e la tutela dei bagnanti. Il servizio si protrarrà fino a settembre.
Attualmente il servizio è già garantito per questo fine settimana.
Ovviamente restano validi i consigli di allerta verso il mare mosso, soprattutto se sono esposte le bandiere rosse di divieto di balneazione e si consiglia ai genitori di porre maggiore attenzione ai minori.