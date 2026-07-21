Lungomare Marco Polo, nuovi atti vandalici: il sindaco annuncia telecamere e controlli

Nuovi danneggiamenti sulla passeggiata del lungomare Marco Polo, inaugurata lo scorso anno. A denunciarlo è il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dell’area, già interessata in passato da episodi di vandalismo.

Il primo cittadino ha ribadito che il decoro urbano è il risultato degli investimenti pubblici, realizzati con le risorse dell’intera comunità, ma che la loro tutela dipende soprattutto dal rispetto e dal senso civico dei cittadini.

Per contrastare il fenomeno, l’amministrazione comunale ha annunciato l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza, un rafforzamento dei controlli e ulteriori interventi di prevenzione, sia sul lungomare Marco Polo sia nelle altre zone della città maggiormente esposte ad atti vandalici.

«Ladispoli è casa nostra e ciascuno di noi ha il dovere di prendersene cura», ha concluso il sindaco, lanciando un appello alla collaborazione dei cittadini per preservare il patrimonio pubblico e il decoro urbano.