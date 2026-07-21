Academy Ladispoli, sabato 25 luglio la presentazione della Prima Squadra

Foto generata con l’AI

Academy Ladispoli, sabato 25 luglio la presentazione della Prima Squadra

L’Academy Ladispoli presenterà ufficialmente il nuovo organico della Prima Squadra in vista della prossima stagione. L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio, alle ore 19, presso Superall 2000 – Fabbrica di Vetrate Panoramiche e Infissi PVC, in via Don Lorenzo Milani 3, a Ladispoli.

A condurre la serata sarà una madrina d’eccezione: Eva Henger. La famosa attrice e modella, che accompagnerà la presentazione dei protagonisti rossoblù. L’incontro sarà aperto alla stampa e al pubblico. E offrirà ai presenti la possibilità di partecipare a un momento di confronto diretto con la società e la squadra.