Civitavecchia, sospesi i Bagni della Ficoncella per motivi di sicurezza
I Bagni della Ficoncella, su disposizione delle Autorità competenti, resteranno chiusi fino all’adeguamento della struttura alle normative vigenti. La conferma arriva dai Carabinieri, dopo il sopralluogo effettuato nel complesso termale insieme al personale della Asl Roma 4. In un loro comunicato i Carabinieri affermano che “Trattandosi di un punto nevralgico cittadino e a seguito delle numerose richieste pervenute, confermiamo la sospensione dei Bagni della Ficoncella per motivi di sicurezza, fino all’adeguamento alle normative vigenti”.
La chiusura resterà quindi in vigore per il tempo necessario a mettere la struttura in sicurezza. Al momento non è stata comunicata una data per la riapertura al pubblico.