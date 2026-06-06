Giornali in fiamme sopra a dei materassi allo stabilimento Oasi, chiuso da tempo. Nessuna vittima
Ostia, fiamme nello stabilimento abbandonato: sospetto dolo –
I Vigili del Fuoco della squadra di Ostia sono intervenuti attorno alle 15,20 di oggi per spegnere delle fiamme che si erano propagate all’interno dello stabilimento Oasi, su via Amerigo Vespucci.
La premura degli operatori è stata quella di assicurarsi che non vi fossero persone all’interno della struttura ormai abbandonata.
Durante lo spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto diversi giornali che bruciavano sopra a dei materassi. Non si esclude il dolo.
Non ci sono stati feriti. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti ed i sanitari del 118.