Michela Califano (PD): “Non comprendo la crisi di Cerveteri”

“Cerveteri è una città importante, con enormi potenzialità sulle quali questa amministrazione stava lavorando per dare ulteriore slancio al territorio. Per questo mi rammarica enormemente il quadro politico che si è aperto in questi ultimi giorni. Una crisi, all’interno dell’attuale maggioranza, che francamente non riesco ancora a comprendere, e che auspico non metta in pericolo il percorso virtuoso fin qui portato avanti. Il mio è un richiamo a mettere davanti a tutto e tutti Cerveteri e gli impegni presi con i cittadini due anni fa. Cittadini che meritano un’amministrazione solida e determinata per portare avanti e raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano