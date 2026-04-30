Forza Italia Cerveteri, Vecchiotti – Paolacci: “Solidarietà alla dirigente del Mattei. La scuola è un luogo sacro di formazione, cultura e libertà”

Riceviamo e pubblichiamo:

Forza Italia Cerveteri esprime la più ferma e netta condanna per il gravissimo raid vandalico che ha colpito l’Istituto Superiore Mattei, ferendo non solo una struttura scolastica, ma l’intera comunità cittadina.

Gli atti vandalici, gli insulti sessisti rivolti alla Dirigente Scolastica e i danni arrecati all’edificio rappresentano un gesto vile, inaccettabile, profondamente contrario ai valori democratici, civili e culturali sui quali si fonda la nostra società.

La scuola è il luogo principe della formazione, della crescita, della cultura e dell’inclusione. È uno spazio sacro della vita pubblica, nel quale ogni giorno studenti, docenti, personale scolastico e famiglie costruiscono futuro, consapevolezza e comunità. Nessuno può permettersi di profanare con atti vandalici un presidio così importante per Cerveteri e per il nostro territorio.

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Desideriamo esprimere piena vicinanza alla Dirigente Scolastica, colpita da offese vergognose e inaccettabili. A lei va la nostra solidarietà più sincera, insieme al riconoscimento per l’impegno, la dedizione e la responsabilità con cui quotidianamente è in prima linea nella formazione dei giovani e nel rendere il Mattei un polo di eccellenza, inclusività e crescita educativa.

Particolare amarezza suscita anche il danneggiamento del murales realizzato nell’ambito del progetto inclusione dai ragazzi con disabilità: un gesto che colpisce il valore più bello della scuola, quello della partecipazione, della sensibilità e della valorizzazione di ogni persona.

Forza Italia Cerveteri ribadisce la propria vicinanza alle istituzioni, alla comunità scolastica, agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale dell’Istituto Mattei. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché i responsabili vengano individuati al più presto e chiamati a rispondere delle proprie azioni.

Di fronte all’intolleranza, al vandalismo e all’odio, la risposta deve essere una sola: unità, fermezza e difesa dei luoghi della cultura e della democrazia.

La scuola non si tocca. Il Mattei non si tocca. Cerveteri non arretra.