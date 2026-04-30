Salute e Sorrisi al Circo Massimo: un venerdì speciale con la Race for the Cure

Il Villaggio della Salute di Komen Italia si prepara a vivere una giornata di grandi emozioni venerdì 8 maggio, trasformando il Circo Massimo in un luogo dove il benessere fisico incontra la solidarietà e il divertimento. La programmazione pomeridiana mette al centro il tema della prevenzione con un importante convegno dedicato alle “Walk”, le camminate della salute che rappresentano uno strumento fondamentale per il recupero psicofisico e il mantenimento di uno stile di vita sano. Sarà un momento di confronto prezioso per scoprire come il movimento dolce possa diventare un alleato quotidiano nella lotta contro i tumori del seno.

Al calar del sole, l’atmosfera si scalda con l’evento “La Race sotto le stelle”, un’apertura straordinaria del Villaggio che prolungherà le attività fino alle ore 22.00. Il cuore pulsante della serata sarà “Smile for the Cure”, la maratona di teatro-cabaret nata da un’idea del Direttore Artistico Roberto Ciufoli. Questo spettacolo unico nasce con l’obiettivo di unire il potere terapeutico del sorriso alla cultura della prevenzione, offrendo una serata speciale tra risate e momenti di riflessione.

Partecipare a questa giornata significa sostenere attivamente i progetti di Komen Italia e unirsi a una comunità che lotta insieme per la salute delle donne. Mentre il convegno pomeridiano è dedicato all’approfondimento, la serata offre l’opportunità di vivere l’esperienza in modo esclusivo: è infatti possibile prenotare un posto nell’area riservata sotto il palco con una donazione di 20,00€, garantendosi una seduta comoda per godersi lo spettacolo. Per tutte le informazioni e per assicurarsi un posto in prima fila, è possibile contattare l’organizzazione via email a [email protected] o chiamare il numero 06.3540551.