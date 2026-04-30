Scuolambiente: “Senza memoria non c’è futuro”

In occasione degli 80 anni dell’Assemblea Costituente (1946–2026), l’Associazione Scuolambiente ha organizzato un convegno per gli studenti delle Scuole di Cerveteri e Ladispoli. L’evento, promosso con il patrocinio della Regione Lazio, della Città metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Cerveteri ha voluto avviare una riflessione dedicato ai valori della Costituzione e alla memoria storica.

La mattinata si è aperta con la riproduzione del messaggio di inizio d’anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella seguito dall’inno d’Italia che tutti gli studenti hanno cantato con emozione. Dopo l’introduzione a cura della presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri sono intervenute la Sindaco Elena Gubetti, e l’Assessora alla Cultura Francesca Cennerilli che hanno ringraziato l’Associazione per aver voluto organizzare la giornata finalizzata ad un approfondimento dei temi relativi alla libertà e alla Costituzione.

Entrando nel vivo dell’argomento il giornalista, scrittore e docente universitario Andrea Scazzola ha presentato il suo libro “1943 L’Italia nella tempesta”, intervistato da Giovanna Caratelli. Scazzola ha raccontato agli studenti la particolare situazione dell’Italia nell’anno cruciale della guerra che ha portato molti giovani a impegnarsi nella Resistenza. Sono poi seguiti una serie di contributi dedicati alla Costituzione e al suo significato attuale con Leda Bressanello: Le donne della Costituente, Riccardo Agresti: La Costituzione, Giuseppe Girardi: La grande attualità della Costituzione.

A concludere, un momento di dibattito con gli studenti, protagonisti dell’iniziativa. All’incontro hanno partecipato le classi secondarie di diversi istituti del territorio, tra cui: I.C. Giovanni Cena, I.I.S. Enrico Mattei di Cerveteri, I.C. Ilaria Alpi, I.C. Corrado Melone e il Liceo Sandro Pertini di Ladispoli. Per l’occasione, a tutti i ragazzi è stata donata una copia della Costituzione, a sottolineare l’importanza della conoscenza e della partecipazione consapevole. L’appuntamento ha così unito memoria, educazione civica e impegno, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti della democrazia.

“Vogliamo ringraziare il CSV Centro Servizi Volontariato Roma Lazio, gli amici dell’AUSER Cerveteri Ladispoli e della Consulta dei migranti e cittadini apolidi, i volontari dell’ANPS Associazione Nazionale Polizia di Stato per la collaborazione. Un grazie particolare alla Libreria Mondadori Store, che ha consegnato a nome nostro i kit del convegno ad ogni classe, contenente i libri testo della Costituzione ed i segnalibri del convegno, ideati con l’amministrazione comunale. Infine, per l’immagine dedicata ai materiali per il convegno ringraziamo di cuore la studentessa SYED FIZA, Classe IV sez. DT dell’Istituto d’Istruzione Superiore EINSTEIN-BACHELET di Roma” ha concluso la Presidente Cantieri al termine della manifestazione.