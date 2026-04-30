L’Assessore Regionale alle politiche del mare e protezione civile in visita presso la direzione marittima

Nella giornata di ieri, il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro ha ricevuto la visita presso la Direzione Marittima del Lazio dell’Assessore della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, titolare delle deleghe Politiche del Mare e Protezione Civile.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale sulle possibili iniziative di collaborazione tra Regione e Guardia Costiera, su tematiche di comune interesse afferenti alla funzione marittima costiera, riguardanti il territorio costiero laziale e, quindi, la tutela dell’ambiente marino e costiero, la sicurezza della navigazione, la valorizzazione delle politiche del mare e il rafforzamento delle sinergie operative tra le amministrazioni coinvolte.

Particolare attenzione è stata rivolta anche ai profili connessi alla Protezione Civile, settore nel quale la cooperazione tra istituzioni assume un rilievo fondamentale per la prevenzione, la pianificazione e la gestione delle emergenze che possono interessare le aree costiere, portuali e marittime del Lazio.

Nel corso dell’incontro, l’Assessore Ciacciarelli ha visitato la sede della Direzione Marittima del Lazio e, in particolare, la Sala Operativa, del 3° MRSC (Centro Secondario di Soccorso Marittimo) che assicura il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso su un’area SAR di competenza di circa 19.000 km2 di mare e 360 km di costa. La visita è proseguita presso il Forte Michelangelo, che ospita il Centro Storico Culturale delle Capitanerie di Porto, luogo di memoria e testimonianza della storia, dei valori e delle tradizioni del Corpo.

Durante la visita sono stati inoltre rappresentati i principali ambiti di competenza della Direzione Marittima, nonché le attività svolte quotidianamente a favore della collettività, del comparto marittimo-portuale e della salvaguardia del mare.

L’Assessore Ciacciarelli ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera quale presidio fondamentale dello Stato sul territorio e sul mare, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale per garantire risposte sempre più efficaci alle esigenze dei cittadini, degli operatori economici e delle comunità costiere.

La visita si inserisce nel più ampio quadro delle interlocuzioni istituzionali finalizzate a promuovere forme di cooperazione strutturata nei settori di reciproco interesse, con l’obiettivo di rafforzare la tutela del litorale laziale, sostenere lo sviluppo sostenibile delle attività marittime e costiere e consolidare il raccordo operativo in materia di sicurezza, prevenzione e protezione civile.

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